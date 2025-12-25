«عجمان لجمال الخيل العربية» تناقش الاستعدادات النهائية للدورة الـ23

عجمان (وام)

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 اجتماعاً تنسيقياً، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الحدث في دورته الـ23 خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير المقبل، بما يضمن خروجه بصورة تليق بمكانة البطولة على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية، وجاهزية الفرق، وآليات التنسيق بين اللجان، والاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة.

وأكد أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات تسير وفق الخطة المعتمدة، بما يسهم في خروج الحدث وفق أعلى المعايير التنظيمية.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو توحيد الجهود بين اللجان، وضمان جاهزيتها الكاملة لتنظيم الحدث باحترافية، وبما يعكس المكانة المرموقة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الدورة الـ23 من البطولة تحظى بمتابعة ودعم كبيرين، وذلك مع السعي إلى تقديم نسخة استثنائية تواكب تطلعات إمارة عجمان، وتعزّز مكانة الخيل العربية الأصيلة، وتوفّر تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور والضيوف.

واستعرضت اللجنة الإعلامية، برئاسة محمد الشحي، خلال الاجتماع التنسيقي، خطط الحملة الإعلامية المصاحبة للبطولة، والتي تشمل التغطية الإعلامية اليومية، والتنسيق مع جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب دعوات كبار الشخصيات والإعلاميين والمؤثرين عبر المنصات الرقمية، ونشر الأخبار في الصحف المحلية والمواقع الرياضية المتخصّصة.

كما استعرضت لجنة الفعاليات المصاحبة، برئاسة هند المرزوقي، تفاصيل مشاريع القرية التراثية، والعروض الشعبية، ومشاركات فرق الأطفال، وتنظيم الفعاليات الفنية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة باليوم الختامي والهدايا التذكارية.

وناقشت لجنة الاستقبال والمواصلات، برئاسة إبراهيم العبدولي، الترتيبات الخاصة باستقبال حكام البطولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سهولة تنقل الضيوف من وإلى مواقع الفعاليات.

واستعرضت لجنة المتطوعين، برئاسة عمران آل علي، الخطط التنظيمية، والإشراف على بوابات الدخول والخروج، واستقبال الزوّار وكبار الشخصيات، بما يعزّز انسيابية الحركة داخل موقع البطولة.

كما ناقشت اللجنة النسائية، آليات تنظيم دخول العائلات، والإشراف على الضيافة، بما يعكس الصورة الحضارية للبطولة.

واستعرضت اللجنة اللوجستية، برئاسة عادل العوضي، خطط استقبال كبار الشخصيات، والإشراف على المنصة الرئيسية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والدفاع المدني والإسعاف، لضمان أعلى معايير السلامة والتنظيم.

من جانبها، قدمت اللجنة الفنية، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، عرضاً حول جاهزية المرافق الفنية، بما يشمل تجهيز الإسطبلات، وساحات العرض واستقبال الخيول المشاركة، وفحصها، والإشراف على نتائج الأشواط وتحديد المراكز.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تقديم نسخة مميزة تواكب تطلعات الإمارة لتنظيم بطولة متكاملة تعكس المكانة الريادية لإمارة عجمان، وتعزز حضور بطولة عجمان لجمال الخيل العربية كإحدى أبرز البطولات المتخصّصة في جمال الخيل العربية الأصيلة.