الرياضة

نخبة جديدة تزيّن قائمة المتحدثين في «القمة العالمية للرياضة»

نخبة جديدة تزيّن قائمة المتحدثين في «القمة العالمية للرياضة»
25 ديسمبر 2025 14:19

دبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «القمة العالمية للرياضة»، عن انضمام نخبة جديدة من نجوم وأساطير الرياضة وكرة القدم العالمية إلى قائمة المتحدثين المشاركين في القمة، الذي يصل عددهم إلى نحو 70 متحدثاً من القادة الرياضيين وصنّاع القرار والأبطال العالميين.
وتقام القمة العالمية للرياضة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة»، بمشاركة واسعة من شخصيات مؤثرة في مختلف مجالات الرياضة العالمية.
وضمّت القائمة الثالثة الجديدة أسماء بارزة في تاريخ كرة القدم، يتقدمهم ديدييه ديشامب، أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية والعالمية، وصاحب الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب كأس العالم لاعباً عام 1998 ومدرباً عام 2018.
كما تشمل القائمة باكاري سانيا، صاحب المسيرة المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديي أرسنال ومانشستر سيتي، وإيان راش أسطورة نادي ليفربول والهدّاف التاريخي للنادي، وأحد أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب أليساندرو ديل بييرو، أحد أعظم أساطير كرة القدم الإيطالية، وصاحب المسيرة الحافلة مع نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.
وينضم إلى المتحدثين أيضاً بيتر كراوتش، الذي ترك بصمة مميزة مع منتخب إنجلترا وأندية الدوري الإنجليزي، وباتريس إيفرا، النجم الفرنسي الذي تألق مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وحقق ألقاباً محلية ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى تتويجه الدولي مع المنتخب الفرنسي.
وتشمل القائمة كذلك النجم العالمي أوليكساندر أوسيك، الملاكم الأوكراني الذي لم يُهزم في مسيرته الاحترافية، والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وأحد أبرز أبطال الملاكمة في العالم خلال السنوات الأخيرة.

