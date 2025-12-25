أوراق «الملك» جاهزة للسوبر ومورايس يخطط للتتويج الأول



علي معالي (أبوظبي)

استقر البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، على تشكيلة وقائمة الفريق لمباراة السبت أمام شباب الأهلي على كأس سوبر إعمار، بعد عودة أكثر من لاعب أساسي للتدريبات، وفي مقدمتهم الثنائي لوان بيريرا وراي ماناج، وهما من العناصر المهمة في مباراة السوبر، وفي مران الفريق الأخير يوم غد الجمعة، يضع مورايس لمساته الأخيرة على طريقة اللعب التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.

ويخطط المدرب إلى دخول هذه الكأس للإمارة الباسمة للمرة الثالثة في تاريخ هذه البطولة، كما يسعى المدرب إلى وضع اسمه كثاني مدرب برتغالي والأول في مسيرته مع الشارقة، ويفوز بهذا اللقب بعد مواطنه باولو سوزا مع شباب الأهلي.

ويبحث أبناء الملك عن استعادة اللقب على استاد آل مكتوم بنادي النصر، حيث خاض «الملك» نهائياته الأربعة على هذا الملعب، وتوِّج مرتين، وحل وصيفاً مرتين.

ويمتلك الشارقة أورقاً رابحة بقيادة فيتا فيتاي وماناج وإيجور كورنادو، إضافة إلى النجوم القدامى بالفريق، وفي مقدمتهم كايو لوكاس وعثمان كمارا، كما أظهر عادل الحوسني، حارس المرمى، مستوى مميزاً في اللقاء الأخير.

حرص مورايس على مشاهدة فريق شباب الأهلي في أكثر من مباراة لوضع خطته المناسبة، ومراقبة عناصر القوة في «الفرسان»، ويعتبر المدرب هذه المباراة بداية الانطلاقة للشارقة بعد الأداء الجيد أمام الهلال السعودي في «نخبة آسيا» رغم الخسارة بهدف.