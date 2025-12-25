كابيللو يكشف الحقيقة.. سباق «الاسكوديتو» بـ 5 خيول



معتز الشامي (أبوظبي)

يرى فابيو كابيللو، المدرب الإيطالي السابق، أن سباق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم هو سباق حقيقي بخمسة «خيول» كما أطلق عليهم، مؤكداً أن الفارق الضئيل بين المتصدرين يعكس بطولة مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الأمتار الأخيرة، لكن مع هامش واضح للتحسن لدى الجميع إذا ما أرادوا معانقة لقب موسم 2025-2026.

وفي حوار موسّع مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، حلّل المدرب المخضرم حظوظ كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، ميلان، نابولي، وروما، في ظل جدول ترتيب يزداد إثارة مع اقتراب أعياد الميلاد، حيث تفصل أربع نقاط فقط بين الخمسة الأوائل.

ويقول كابيللو بوضوح «لماذا لا يستمر السباق حتى النهاية؟ لا أرى فريقاً قادراً على الهروب في الوقت الحالي. الجميع يجمع النقاط، والجميع يتعثر أحياناً»، ويضيف أن تبادل الصدارة بين ميلان وروما ثم عودة إنتر ونابولي، مع دخول يوفنتوس بقوة في الصورة، يؤكد أن المشهد ما زال مفتوحاً.

وعن يوفنتوس، يعتقد كابيللو أن الموسم «لم يُحسم بعد»، مشيراً إلى أن سلسلة نتائج إيجابية قد تمنح الفريق دفعة تصل إلى 12 نقطة في أسابيع قليلة. ويشيد بالعمل الذي أعاد «العزيمة والشراسة» للفريق، وبقدرة «البيانكونيري» على خلق التفوق العددي عبر لاعبين مهاريين، ما يجعلهم منافساً حقيقياً، خاصة مع بقاء مواجهات مباشرة في الطريق.

أما إنتر، فيرى كابيللو أن المدرب اختار «اللعب الآمن» حتى الآن، مراعاة للحالة البدنية غير المثالية لبعض العناصر، مفضلاً تثبيت الأساسيات قبل أي تجارب. ورغم ذلك، يبقى الفريق في الصدارة، ما يعكس توازنه وقدرته على إدارة المراحل الصعبة.

وعلى الجانب الآخر، ينتقد كابيللو ميلان بسبب فقدان النقاط وتلقي الأهداف، معتبراً أن غياب الصلابة الدفاعية هو «سقوط الفريق الحقيقي»، ورغم الحديث عن التعاقد مع رأس حربة تقليدي في يناير، يؤكد أن المشكلة لا تقتصر على المهاجم، بل تتعلق بإدارة المباريات والاستفادة من عدم المشاركة الأوروبية.

وبالنسبة لروما، يتفق كابيللو مع جماهيره، فمن دون مهاجم صريح، يصبح التنافس على اللقب أكثر تعقيداً، ويشير إلى أن غياب «نقطة الارتكاز» ظهر في مباريات كبيرة، مع ضرورة اختيار النوعية المناسبة في سوق الشتاء.

ويختتم كابيللو حديثه عن نابولي بالإشادة بجودة العناصر والمدرب كونتي، مؤكداً أن عودة المصابين، إلى جانب دفعة الفوز بالسوبر، قد تمثل نقطة تحول نفسية تعيد الفريق بقوة إلى سباق اللقب، ووفق رؤية كابيللو، أنه لا يوجد فريق إيطالي واحد مرشح للقب، لكن التحسينات الصغيرة قد تصنع الفارق في سباق لا يعترف بالأخطاء.