الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«آرام» تتصدر «الصباحية» في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

«آرام» تتصدر «الصباحية» في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن
25 ديسمبر 2025 14:55

الذيد (الاتحاد)

تم تنظيم 25 شوطاً في الفترة الصباحية، ضمن مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن «الذيد 2025» وحلّقت «آرام» لسطان حارب بن ضحى المنصوري، بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، بعد أن كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 5:55:2 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصّص للحقايق الجعدان إلى «الفيصل» لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي، وأحرز المركز الأول، بتوقيت قدره 5:55:3، وطارت «المتحدة» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي، بناموس الشوط الثالث للأبكار، وسجلت زمناً قدره 6:00:6، فيما استطاع «ضاري» لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي، الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان، بزمن 6:01:3.
وفي الشوط الخامس كانت «الكايدة» لجابر علي بن سعيد المري، على موعد مع المركز الأول، وتصدرت «الريم» لسلطان غثي بن حميد الغفلي الشوط السادس، وطار «كساب» لمحمود محمد بن سالم الوهيبي، بناموس الشوط السابع، فيما حلّقت «النجلاء» وأهدت أحمد سالم مبخوت البوفريح، لقب الشوط الثامن، وكسبت «تعويض» لأحمد علي بن سلامة الهاجري، ناموس الشوط التاسع، وسيطر «مقدام» لمحمد غصاب راعي الطيرة العامري، على ناموس عاشر الأشواط.
وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز، «الشادن» لحمد علي بن سلامة الهاجري، و«صواب» لنفس مالك المطية السابقة، و«شاهين» لغدير سعيد بن غدير الكتبي، و«مثايل» لسالم ثعلوب بن سالم الدعي، و«الفاتنة» لسالم مبارك بن مرخان الكتبي، و«شديد» لذياب علي بن سالم الرايحي العليلي، و«سجى» لعلي محمد بن زايد انديله المري، و«وابل» لسعيد سلطان بن عبدالرحمن القحطاني، و«ندى» لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي، و«الشاهين» لهادي سالم بن راشد المري، و«ولوالة» لخالد سعيد بن مكتوم الجنيبي، و«الفايز» لحمد سالم بن مسلم الجنيبي، و«ريمة» لعلي سالم علي بن غنيم الهاشمي، و«مبشر» لحمد عبدالله حمد بن يطبع العامري، «الذهبية» لفهد فهيد بن طحنون الهاجري.

الهجن
سباقات الهجن العربية الأصيلة
مهرجان محمد بن زايد للهجن
مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن
الحقايق
