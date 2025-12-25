الرئيس التنفيذي لفيجيتال إنترناشونال: أبوظبي قدّمت نموذجاً عالمياً في «ألعاب المستقبل»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشونال، أن دولة الإمارات تمثّل شريكاً استراتيجياً في تطوير مستقبل رياضات الفيجيتال، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي لمنافسات «دورة ألعاب المستقبل 2025»، عزّزت قناعة المنظمة بقدرة الإمارة على احتضان كبرى الفعاليات الرياضية ذات الطابع التكنولوجي.

وقال هات، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن النسخة الحالية من البطولة شهدت زخماً كبيراً على مستوى المنافسات والفعاليات المصاحبة، بمشاركة اللاعبين في 11 رياضة مختلفة، ما يعكس تنوع البطولة واتساع نطاقها، لافتاً إلى أن ختام البطولة تزامن مع إنجاز مهم تمثّل في توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات.

وأوضح أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك، وستمكّن الطرفين من العمل على الترويج للبطولة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها داخل الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في تبنّي التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.

وأشار هات إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة البطولة جاء نتيجة ما تمتلكه من مرافق رياضية متطورة، وبنية تحتية متقدمة، وتقنيات حديثة، إلى جانب رؤية حكومية واضحة تدعم دمج التكنولوجيا في نمط الحياة والعمل، وهو ما يتقاطع مع فلسفة البطولة القائمة على دمج الرياضات التقليدية بالرياضات الإلكترونية والرقمية.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها المنظمة أظهرت تراجعاً في نسب متابعة الرياضات التقليدية عالمياً، مقابل نموّ متسارع في الإقبال على الرياضات الإلكترونية، الأمر الذي دفع إلى التركيز على تعزيز الجانب الحركي والبدني ضمن المنافسات، حفاظاً على صحة ولياقة اللاعبين، وهو توجّه تحظى به البطولة بدعم مشترك مع حكومة دولة الإمارات من خلال مبادرات متعددة.

وكشف الرئيس التنفيذي لفيجيتال إنترناشونال عن توجُّه المرحلة المقبلة نحو التوسع المجتمعي، من خلال الوصول إلى المدارس والجامعات وقطاعات الأعمال، إضافة إلى نقل هذه الرياضات إلى المنازل، بهدف ترسيخ ثقافة الرياضات الفيجيتال وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وختم هات حديثه بالتأكيد على أن دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تُعد من المدن الرائدة عالمياً في تنمية المجتمعات، بفضل المجمّعات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة، وتوجّهها الاستراتيجي نحو تبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو هذا النوع من الرياضات.