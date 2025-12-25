الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الدرفت» يستعرض في مهرجان ليوا بمشاركة النخبة

«الدرفت» يستعرض في مهرجان ليوا بمشاركة النخبة
25 ديسمبر 2025 16:10

 
الظفرة (الاتحاد)
تنطلق الجمعة منافسات سباق ليوا للدرفت للسيارات ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، في حلبة الدرفت المفتوحة بمنطقة تل مرعب، بمشاركة نخبة من السائقين المحترفين والهواة في واحدة من أقوى بطولات الدرفت المحلية.
ويُعد سباق ليوا للدرفت تحدي سنوي يقام بنظام الجولات التنافسية المباشرة، حيث يتنافس السائقون في مواجهات ثنائية تعتمد على الأداء الفني، والتحكم، وزاوية الانزلاق، وأسلوب القيادة، وفق معايير تحكيم دقيقة معتمدة، تهدف إلى تقديم عروض استعراضية عالية المستوى تجمع بين المهارة والإثارة.
وتتضمن منافسات السباق مراحل متعددة تشمل التجارب الحرة، والتصفيات التأهيلية، وصولاً إلى المواجهات الإقصائية النهائية، التي تُقام بأسلوب التاندِم، حيث يتبادل السائقون أدوار القيادة والمطاردة في أجواء تنافسية مشوقة، تعكس تطور رياضة الدرفت وحضورها المتنامي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في المنطقة.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق السباق، بما يضمن أعلى معايير السلامة والتنظيم، مشيرة إلى أن منافسات الدرفت تمثل إحدى أبرز الفعاليات التي تستقطب جمهورا واسعا من عشاق رياضات المحركات، لما تحمله من عروض حماسية.
ويستمر مهرجان ليوا الدولي 2026 حتى الثالث من يناير المقبل وسط تحديات مختلفة وبطولات مميزة في فئات السيارات.

