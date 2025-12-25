مدرب مالي يصف المغرب بالأقوى في أفريقيا

الرباط (د ب أ)



عبر البلجيكي توم سانتفيت، مدرب منتخب مالي، بوضوح عن رغبته في الانتصار على المغرب الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لانتزاع الصدارة والاستمرار في اللعب في العاصمة.

وعاد سانتفيت للمباراة الأولى وأعرب عن استيائه من التعادل أمام زامبيا، معتبراً أن فريقه أضاع نقطتين ثمينتين، بعد تلقيه هدفاً متأخراً.

وقال سانتفيت في المؤتمر الصحفي: «المجموعة قوية للغاية، وكنا محبطين بعد تعادل صادم أمام زامبيا، للمرة الأولى في حياتي أشعر بهذا الإحباط».

وأشاد مدرب مالي بقوة المنتخب المغربي، قائلاً: «المغرب حالياً هو الأقوى في أفريقيا، ومن بين أقوى المنتخبات في العالم، يملك بنية عالية الجودة ولاعبين متميزين، لكنه رغم ذلك يشعر بنا ونلمس أنه يحترمنا كثيراً، وهذا ما يمنحنا حافزاً إضافياً لتقديم مباراة كبيرة».

وأكد سانتفيت أن منتخب بلاده جاء إلى البطولة من أجل الذهاب بعيداً، قائلاً: «نحن هنا من أجل البقاء حتى نهاية البطولة، حتى وإن كان المغرب هو المرشح، سنبحث عن الفوز يوم غد، لأننا نريد الصدارة لضمان الاستمرار في اللعب بالرباط، لكننا في الوقت ذاته لا نقبل الخسارة، وعلينا أن نكون أذكياء وصبورين لأن المنافسة طويلة». وتحدث المدرب البلجيكي عن دور الجماهير قائلاً: «جماهيرنا كانت دائماً حاضرة في تصفيات المونديال، وحتى إن لم يكن الملعب ممتلئاً في مباراة زامبيا، فقد شعرنا بدعمهم، نحن سفراء الكرة المالية وسنبذل ما بوسعنا لإرضاء جماهيرنا».

وأشار سانتفيت إلى أن مالي، على غرار المغرب، تتوفر لديها أكاديميات ولاعبون ذويو مهارات عالية، مضيفاً: «نتدرب في ملاعب الرجاء التي يحمل شعارها النسر مثل منتخبنا، وأتمنى أن يساندنا كل من يشجع النسور».

وعن الجانب التكتيكي، قال: «سبق أن واجهت المغرب سنة 2019، حين كان يقوده هيرفي رينارد، وغداً سنلعب بأسلوب هجومي ولن نتراجع للدفاع، قد نخسر ونتأهل، لكننا لا نرغب في غير الانتصار، الفرص للتسديد على المرمى لن تكون كثيرة، ولذلك علينا أن نكون فعالين عند أول فرصة».

كما شدد سانتفيت على ضرورة حماية اللاعبين من الانتقادات المبالغ فيها، موضحاً: «لا أحب أن يتعرض اللاعبون للنقد، أنا من يتحمل المسؤولية مدرباً، وعلى الجميع أن يمنحهم الثقة والدعم».

وفي ختام حديثه، عبر مدرب مالي عن صدمته من قرار إقامة كأس أفريقيا كل أربع سنوات، معتبراً أن «القرار مفروض من الاتحاد الأوروبي والأندية الكبرى والفيفا، وسيغير تاريخ أفريقيا ويجعلها تتخلى عن هويتها ومصدر فخرها من أجل زيادة المداخيل المالية»، مضيفاً أن أفضل لاعبي العالم في الأندية الأوروبية ينتمون للقارة الأفريقية، وذلك يفرض احترام خصوصية القارة وهويتها».

من جهته، أكد نجم الفريق إيف بيسوما أن منتخب بلاده سوف يدخل المباراة بثقة كبيرة وطموح لتحقيق الانتصار.

وقال بيسوما: «نخوض المباراة بجدية وتركيز، ونتطلع إلى الفوز، وندرك أن المغرب يملك لاعبين جيدين ويقدم كرة جميلة، لكن تركيزنا منصب على فريقنا فقط». وبخصوص وضعيته مع نادي توتنهام والظروف الصعبة التي مر بها، شدد اللاعب المالي على أن «كل ما يهم حالياً هو منتخب مالي والمنافسة القارية، أما باقي الأمور فلا تعنيني في هذه المرحلة».

وأضاف عن الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر: «أشعر بتحسن كبير».

واختتم بيسوما تصريحاته بالتأكيد على الروح الجماعية داخل المنتخب، قائلاً: «حتى وإن كنت كابتن للفريق، والجميع يمكن أن يكون قائداً، نفوز جماعة ونخسر جماعة ، فروح الجماعة هي الأهم».