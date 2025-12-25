ورشة ناجحة في التدريب البدني للنخبة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بالتعاون مع لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي التابعة لوزارة الرياضة، نظّم مجلس الشارقة الرياضي ورشة ناجحة للترتيب لانطلاق برنامج التدريب البدني للاعبي النخبة، وأقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 45 مدرباً للألعاب الفردية من أندية الإمارة، ضمن برنامج المجلس لرعاية الموهوبين، تمهيداً لضمهم ورعايتهم في مشروع برنامج النخبة.

حضر الورشة فارس الزعابي مدير المشاريع الاستراتيجية والشراكات بلجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، وجيمس باكر مدير كشف المواهب وتنمية الرياضيين باللجنة، وعمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وحذيفة الكندي، والوليد بن محمد المشحوط، وعماد عثمان من الإدارة.