الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ورشة ناجحة في التدريب البدني للنخبة بالشارقة

ورشة ناجحة في التدريب البدني للنخبة بالشارقة
25 ديسمبر 2025 16:58

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يوزّع رئاسة اللجان في اجتماعه الثاني
18 دولة في كأس آسيا للشراع الحديث بالحمرية

بالتعاون مع لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي التابعة لوزارة الرياضة، نظّم مجلس الشارقة الرياضي ورشة ناجحة للترتيب لانطلاق برنامج التدريب البدني للاعبي النخبة، وأقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 45 مدرباً للألعاب الفردية من أندية الإمارة، ضمن برنامج المجلس لرعاية الموهوبين، تمهيداً لضمهم ورعايتهم في مشروع برنامج النخبة.
حضر الورشة فارس الزعابي مدير المشاريع الاستراتيجية والشراكات بلجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، وجيمس باكر مدير كشف المواهب وتنمية الرياضيين باللجنة، وعمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وحذيفة الكندي، والوليد بن محمد المشحوط، وعماد عثمان من الإدارة.

دوري النخبة
المواهب الوطنية
مجلس الشارقة الرياضي
الألعاب الفردية
آخر الأخبار
الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا
الرياضة
الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا
اليوم 19:06
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
الرياضة
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
اليوم 19:04
وفاة أسطورة نوتنجهام
الرياضة
وفاة أسطورة نوتنجهام
اليوم 19:00
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 18:51
البابا ليو الرابع عشر يحيي آلاف المحتشدين في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يعبر عن تضامنه مع سكان قطاع غزة
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©