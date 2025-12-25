الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يفرض «السرية» على التحضيرات الأخيرة لـ«السوبر»

شباب الأهلي يفرض «السرية» على التحضيرات الأخيرة لـ«السوبر»
25 ديسمبر 2025 17:02

 
مراد المصري (أبوظبي)
فرض شباب الأهلي طوقاً من السرية على التحضيرات الأخيرة، قبل مواجهة الشارقة على لقب كأس سوبر إعمار لكرة القدم، وذلك مع سعي «الفرسان» لرفع التركيز الذهني والجاهزية للمباراة المقبلة، وفق أعلى درجات الأهمية بهدف حصد أول الألقاب هذا الموسم.
ويسعى باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، إلى القيام ببعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للتعامل مع أجواء ما بعد الخسارة القاسية أمام السد القطري 2-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتحديداً في وسط الميدان، من أجل استعادة عملية الانضباط، والتعامل مع ظروف استقبال الأهداف إن حصلت بشكل أفضل عما ظهر عليه الفريق مؤخراً، حيث كان التركيز يغيب عن المجموعة في هذه الحالات.
ويبحث سوزا عن استغلال عامل الخبرة لدى لاعبيه في هذا النوع من المباريات، حيث يدخل الفريق المواجهة باعتباره حامل اللقب بعد الفوز على الوصل في نهائي العام الماضي، كما أنه الفائز باللقب في آخر نسختين على التوالي، كما عرف الفوز في آخر 3 نهائيات خاضها في المسابقة.
ويتواجد في القائمة الحالية عدد من أبرز اللاعبين الذي سجلوا أهدافاً بقميص «الفرسان» في كأس السوبر، ومنهم فيديريكو كارتابيا، ويحيى الغساني، ويوري سيزار، وماتياس ليما، وبالا، إلى جانب الحارس حمد المقبالي الذي تألق في ركلات الترجيح، التي حسمت اللقب الأخير في مواجهة الوصل.
ولا تبدو هناك إصابات مؤثرة في الوقت الحالي في صفوف شباب الأهلي، باستثناء الغياب الطويل للهدّاف سردار أزمون، الذي تعرض إلى إصابة مطلع الموسم الجاري، ولا يزال في طور التعافي منها، وهو ما جعل الفاعلية الهجومية تتراجع منذ غيابه بشكل واضح.

