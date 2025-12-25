تريزيجيه: درسنا جنوب أفريقيا وهدفنا الفوز

الرباط (د ب أ)



أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أهمية مواجهة جنوب أفريقيا يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة.

وقال تريزيجيه في مؤتمر صحفي إن لاعبي المنتخب المصري يخوضون اللقاء بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: «مباراة جنوب أفريقيا مهمة في ترتيب المجموعة، ونلعب من أجل الفوز، قمنا بدراسة منتخب جنوب أفريقيا جيداً، وجاهزون لإسعاد الجماهير المصرية». وأوضح أن هناك تواصلاً دائماً بين الجهاز الفني واللاعبين، موضحاً : «نجتمع باستمرار لمعرفة الإيجابيات والأخطاء والعمل على علاجها، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الملعب».

وقال: «كنا الأفضل أمام زيمبابوي طوال اللقاء، ونجحنا في حسم المباراة في النهاية وتحقيق الفوز».

وأكد أن لاعبي المنتخب تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة، وأضاف: «نلعب كل مباراة كأنها نهائي كأس».

وعن مواجهة جنوب أفريقيا، أوضح تريزيجيه أن الخروج أمامها من دور الـ16 في نسخة أمم أفريقيا 2019 يظل ذكرى غير جيدة، مشدداً في الوقت نفسه على جاهزية المنتخب للمباراة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالقول: «وصلنا لأكثر من 33 مرة إلى مرمى زيمبابوي، وركزنا في التدريبات على ضرورة استغلال الفرص وتحويل الهجمات إلى أهداف في المباريات المقبلة».