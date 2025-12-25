الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تريزيجيه: درسنا جنوب أفريقيا وهدفنا الفوز

تريزيجيه: درسنا جنوب أفريقيا وهدفنا الفوز
25 ديسمبر 2025 17:18

الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا
المغرب ومالي.. «الهدف 90» و«النحس 21»!


أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أهمية مواجهة جنوب أفريقيا يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة.
وقال تريزيجيه في مؤتمر صحفي إن لاعبي المنتخب المصري يخوضون اللقاء بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.
وأضاف: «مباراة جنوب أفريقيا مهمة في ترتيب المجموعة، ونلعب من أجل الفوز، قمنا بدراسة منتخب جنوب أفريقيا جيداً، وجاهزون لإسعاد الجماهير المصرية». وأوضح أن هناك تواصلاً دائماً بين الجهاز الفني واللاعبين، موضحاً : «نجتمع باستمرار لمعرفة الإيجابيات والأخطاء والعمل على علاجها، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الملعب».
وقال: «كنا الأفضل أمام زيمبابوي طوال اللقاء، ونجحنا في حسم المباراة في النهاية وتحقيق الفوز».
وأكد أن لاعبي المنتخب تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة، وأضاف: «نلعب كل مباراة كأنها نهائي كأس».
وعن مواجهة جنوب أفريقيا، أوضح تريزيجيه أن الخروج أمامها من دور الـ16 في نسخة أمم أفريقيا 2019 يظل ذكرى غير جيدة، مشدداً في الوقت نفسه على جاهزية المنتخب للمباراة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالقول: «وصلنا لأكثر من 33 مرة إلى مرمى زيمبابوي، وركزنا في التدريبات على ضرورة استغلال الفرص وتحويل الهجمات إلى أهداف في المباريات المقبلة».

 

المغرب
مصر
جنوب أفريقيا
كأس أفريقيا
تريزيجيه
زيمبابوي
آخر الأخبار
الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا
الرياضة
الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا
اليوم 19:06
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
الرياضة
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
اليوم 19:04
وفاة أسطورة نوتنجهام
الرياضة
وفاة أسطورة نوتنجهام
اليوم 19:00
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 18:51
البابا ليو الرابع عشر يحيي آلاف المحتشدين في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يعبر عن تضامنه مع سكان قطاع غزة
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©