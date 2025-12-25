اتحاد رفع الأثقال يفوز بعضوية «تنفيذي غرب آسيا»



الدوحة (وام)



فاز اتحاد رفع الأثقال الإماراتي ممثلاً في محمد النقبي، المدير التنفيذي، بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، خلال الانتخابات التي أقيمت على هامش بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، لفئات الناشئين والشباب والكبار.

من جانب آخر، يختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولات الثلاث اليوم بمشاركة كل من علي الحميري «وزن 94 كجم» بفئة الناشئين، وعزالدين الغفير «وزن 102كجم»، ضمن فئة الكبار، ومؤيد النجار في منافسات وزن أكثر من 102 كجم في فئة الكبار أيضاً.

وقال حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، إن حصد 15 ميدالية في البطولات مؤخراً، يعزز الطموحات في تحقيق المزيد من النتائج المميزة، موضحاً أن مشاركة اللاعب علي الحميري محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، لإعداد أجيال من العناصر الواعدة للمنافسة مستقبلاً في البطولات الخارجية.