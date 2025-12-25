إصابة باليبا تثير قلق الكاميرون قبل مواجهة كوت ديفوار

لندن (د ب أ)



تعرض كارلوس باليبا، لاعب المنتخب الكاميروني لكرة القدم ونادي برايتون الإنجليزي، بإصابة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

وخرج باليبا بين شوطي المباراة التي فاز فيها المنتخب الكاميروني على نظيره الجابوني بهدف ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً العلاج في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتم استبداله بين الشوطين.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن هناك حالة من الترقب بين جماهير منتخب الكاميرون ونادي برايتون لمعرفة مدى خطورة الإصابة. ويسابق باليبا الزمن لكي يكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الكاميروني في مباراته الثانية ببطولة أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار المقرر إقامتها الأحد المقبل.