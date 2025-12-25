

لندن (رويترز)



أعلن نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاة الجناح الأسكتلندي جون روبرتسون الذي ساعد النادي في التتويج بطلاً لأوروبا مرتين متتاليتين، عن ​عمر 72 عاماً.

وكان الدولي الأسكتلندي السابق عنصراً ‌بارزاً في حقبة فورست الأكثر نجاحاً، ​وصنع هدف الفوز الذي سجله ⁠تريفور ‌فرنسيس في نهائي الكأس الأوروبية عام 1979 أمام مالمو، قبل أن يسجل هو نفسه هدف الفوز في نهائي البطولة في العام ⁠التالي أمام هامبورج.

وقال نادي فورست في ⁠بيان «نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة أسطورة نوتنجهام فورست وصديقنا العزيز جون روبرتسون».

وأضاف «أحد ​أساطير نادينا والفائز بالكأس الأوروبية مرتين، لن ننسى أبداً موهبة جون التي لا تضاهى وتواضعه وإخلاصه الثابت لنوتنجهام فورست».

وقضى روبرتسون أغلب مسيرته مع فورست ​وشارك مع الفريق في ‍أكثر من 500 مباراة خلال فترتين جناحاً أيسر.

وشكل روبرتسون عنصراً بارزاً في صعود فورست من الدرجة الثانية إلى التتويج ‍بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي عام ⁠1978 قبل إحراز اللقبين ​الأوروبيين.

وشارك روبرتسون في 28 مباراة مع منتخب أسكتلندا وسجل له ​هدف الفوز أمام إنجلترا عام 1981.

وبعد الاعتزال، ‍تحول روبرتسون إلى التدريب وعمل مدرباً مساعداً لزميله السابق في فورست مارتن أونيل في عدد من الأندية منها أستون فيلا.

وقال فورست «تعازينا لعائلة جون وأصدقائه وكل ‌من أحبه، أرقد بسلام يا روبو».