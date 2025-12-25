الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس

أتلتيكو مدريد يستعد لتفعيل بند شراء جناح يوفنتوس
25 ديسمبر 2025 19:04

مدريد (د ب أ)

يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لفترة انتقالات صاخبة في يناير المقبل، لكن سيتعين عليه أيضاً أن يدخر أمولاً لصفقة ضخمة في الصيف.
واقترب الجناح الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من الاتفاق على شروطه التعاقدية بشأن الانتقال بصفة نهائية من يوفنتوس الإيطالي.
وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي قد انضم معاراً إلى أتلتيكو مدريد في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع وجود بند للشراء في عقده، وتبلغ قيمة تفعيل بند الشراء 32 مليون يورو، لكن هناك شروطاً في الاتفاق تجعل خيار الشراء إجبارياً.
ويتمثل هذ الشروط في أن يلعب جونزاليس على الأقل لمدة 45 دقيقة في 60% من مباريات أتلتيكو مدريد بالدوري، لتفعيل خيار الشراء بالعقد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وتم هذا الاتفاق بعد 3 مباريات من بداية الموسم، حيث يفترض أن يلعب جونزاليس 21 مباراة من أصل 35، وشارك اللاعب حالياً في 11 مباراة ما يعني أنه تتبقى له 10 مباريات من أصل 20 في عام 2026 لخوضها.
ومن غير الواضح ما إذا كان الشرط يخضع لظروف الإصابات، ومدى جاهزية اللاعب للمشاركة، خاصة أن جونزاليس اشتكى من إصابة في الركبة في الظهور الأخير له قبل عطلة الشتاء، عندما فاز الفريق 3 - صفر على جيرونا، ومن المقرر أن يغيب على إثرها عدة أسابيع.
ويقترب جونزاليس «27 عاماً» من الغياب عن مباراة الفريق الافتتاحية للعام الجديد بالدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا يوم الأحد 4 يناير، عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال سوسيداد.
ويواجه جونزاليس تحدياً من أجل أن يصبح جاهزاً لمواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، حيث ستقام البطولة في السعودية خلال يناير المقبل، فيما سيكون النهائي يوم 11 من الشهر نفسه موعداً واقعياً لعودة اللاعب.

 

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
جيرونا
السوبر الإسباني
السعودية
يوفنتوس
