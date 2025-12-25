الشكوك تحيط بمشاركة بيسوما مع مالي أمام المغرب في كأس أفريقيا



الدار البيضاء (د ب أ)



تحيط الشكوك بمشاركة يفيس بيسوما، قائد المنتخب المالي، مع فريقه في مواجهة المغرب الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب.

وكان بيسوما غاب عن المباراة الأولى لمالي في البطولة أمام زامبيا يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وذلك بسبب الإصابة، لكنه تواجد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.

وقال البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي في المؤتمر الصحفي، نقلاً عن الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (الكاف): «سبب وجود يفيس ليس أنه سيلعب غداً، طلب مني ثلاثة لاعبين لحضور ثلاثة مؤتمرات صحفية لثلاث مباريات، لا ينبغي الخلط بين اللاعب الذي يجلس بجانبي وبين موقفه من خوض المباراة، ربما يلعب وربما لا».

من جانبه قال بيسوما: «ما يهمني اليوم هو بلادي مالي، أنا متواجد هنا لكننا نركز على مباراة الغد والباقي لا يهمني».

وأضاف: ««حتى وإن كنت قائد الفريق وارتدي شارة القيادة، أحاول نشر الروح الإيجابية بين عناصر الفريق والجميع يحفز ذلك الفريق كل بطريقته الخاصة».

واعترف المدرب البلجيكي قائلاً: «التعامل بذكاء في هذه المباراة سيكون أفضل من التعامل بعاطفتنا، لقد تسببنا في مشاكل لأنفسنا في المباراة الأولى، ويجب علينا أن نكون أذكياء لأن البطولة طويلة».

وأضاف مدرب مالي: «نحترم المغرب ولا يمكننا أن نكون مغرورين ونقول إننا سنفوز بتلك المباراة، لكننا نريد الفوز بكل المباريات».

وكان منتخب المغرب، صاحب الأرض، فاز في الجولة الأولى على جزر القمر بهدفين، في افتتاح البطولة التي ستتواصل منافساتها حتى يوم 18 يناير المقبل.