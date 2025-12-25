حارس أوغندا يريد مواصلة التألق في «الأربعين»!



الرباط (د ب أ)



أبدى دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا، سعادته بخوض منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب مع بلوغه عامه الأربعين.

وقال أونيانجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (الكاف): «هذا أمر مهم للغاية لم أعد شاباً الآن، لكن حينما تنظر إلى لاعبين مثل كريستيانو رونالدو لا زالوا يقدمون أداءً رائعاً، وهم في الـ40 من عمره، أو لاعب آخر مثل إيلياس بليمبي قائد موزمبيق والذي لا زال قوياً، وهو في سن الـ42، فإن هذا أمر ملهم للغاية، العمر يصبح أقل أهمية، حينما تركز على الإمكانات والخبرة التي تجلبها إلى الفريق».

وأضاف: «بالنسبة لي فإن وجودي هنا يسمح لي بتقديم خبرتي للاعبين الشباب، خاصة حراس المرمى منهم، والمساعدة على رفع مستوى الفريق، وهذا يجعل هذه اللحظة تنطوي على مغزى أكبر بالنسبة لي».

وأوضح حارس أوغندا: «بكل صراحة لم أتوقع المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وأنا في الـ40 من عمري، كنت أرى أن الجيل الشاب سيحصل على الفرصة كاملة، وكانوا قدموا أداءً أكثر من رائع في التصفيات، مما أدى إلى التأهل للبطولة».

وكشف أونيانجو عن سر تألقه في هذا العمر، قائلاً: «الانضباط هو السر الرئيس، النادي يهتم بي جيداً، ويجعلني أواصل العمل بكل قوة، وأنا ملتزم بالتدريب والتعافي وبالمأكولات الصحية وبالراحة».

وتابع: «كل بطولة شاركت بها كانت مختلفة ابتداء من مشاركتي الأول في الجابون، وحتى مصر 2019، والآن المغرب 2025، كل بطولة منهم جاءت بتحدياتها وقصتها، المغرب بطولة استثنائية بكل تأكيد لأن كل التجهيزات هنا على أعلى مستوى والتنظيم رائع».

وقال أونيانجو: «بالنسبة لي التركيز على الاستمتاع بتلك التجربة والمساهمة مع الفريق في رحلة أراها مميزة للغاية».

وكان منتخب أوغندا قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة 1-3 أمام تونس في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم أيضاً نيجيريا وتنزانيا، ويلتقي منتخب أوغندا مع تنزانيا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.