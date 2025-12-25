اختبارات متفاوتة لفرق القمة في «الجولة 11» من «دوري الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)



تقام اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 7 مواجهات تلعب جميعها في توقيت متقارب، في جولةٍ تحمل اختبارات متفاوتة لفرق الصدارة في سباق المنافسة على القمة. ويبحث دبا الحصن، المتصدر برصيد 19 نقطة عن تعزيز موقعه في الصدارة، عندما يستقبل ضيفه العروبة، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، فيما يسعى الفجيرة الوصيف برصيد 17 نقطة، إلى مواصلة مطاردته للمتصدر، خلال مواجهته أمام ضيفه الحمرية، صاحب المركز الثامن وله 14 نقطة.

من جانبه، يتطلع يونايتد، صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة، بعدما استعاد توازنه في الجولة الماضية، وذلك حين يواجه مصفوت، الذي يحل في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، في حين يستضيف حتا، صاحب المركز الرابع وله 16 نقطة، ضيفه الاتفاق، متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتبرز مواجهة الإمارات والعربي، إحدى أقوى مباريات الجولة، حيث يستقبل الإمارات، صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ضيفه العربي، السابع على الترتيب وله 15 نقطة، في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، بينما تجمع بقية المواجهات الجزيرة الحمراء مع الذيد، ومجد مع سيتي.