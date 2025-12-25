السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب زيمبابوي يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة أنجولا في كأس أفريقيا

25 ديسمبر 2025 21:27


الرباط (د ب أ)

أكد ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن فريقه جاهز لمواجهته المهمة ضد نظيره الأنجولي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.
ويتطلع المنتخبان لحصد النقاط الثلاث من أجل إنعاش آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، لا سيما عقب خسارتهما في الجولة الأولى.
وفرط منتخب زيمبابوي في تقدمه بهدف أمام المنتخب المصري في الشوط الأول، بعدما استقبلت شباكه هدفين في الشوط الثاني عن طريق عمر مرموش ومحمد صلاح، نجمي منتخب (الفراعنة).
في المقابل، خسر منتخب أنجولا 1-2 أمام جنوب أفريقيا في الجولة الافتتاحية، ليصبح مطالباً هو الآخر بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الملقب بـ(المحاربون).
وقال مارينيكا في مؤتمر صحفي «لعبنا مباراة جيدة أمام مصر، وبدأنا بداية قوية والتزم اللاعبون بخطة اللعب التي وضعناها، لكن كفاءة اللاعبين المصريين حسمت النتيجة لمصلحتهم، من المؤسف أن نخسر مباراة مثل هذه».
وأضاف المدرب الروماني «نعمل بجد لضمان تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الخسارة أمام مصر، اللاعبون مستعدون لتغيير الأمور عندما يواجهون أنجولا غدا».
وأتم مدرب زيمبابوي تصريحاته قائلا «نحن فخورون بلاعبينا، يجب أن نواصل المسيرة، وسنسعى جاهدين لحصد 4 نقاط على الأقل من المباراتين القادمتين أمام أنجولا وجنوب أفريقيا للتأهل للدور المقبل».
ويسعى منتخب زيمبابوي، الذي يشارك للمرة السادسة بأمم أفريقيا، لاجتياز مرحلة المجموعات لأول مرة. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

