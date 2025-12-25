عودة أوباميانج للمشاركة مع الجابون تثير قلق مارسيليا!

الرباط (د ب أ)



خالف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا الفرنسي التوقعات بشأن موعد عودته من الإصابة، ليعود سريعاً ويشارك مع منتخب بلاده، في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية.

ولم يكن دخوله إلى الملعب بداية موفقة، وبعد أن بدأ كان على مقاعد البدلاء في مباراة الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، دخل بيير إيمرليك أوباميانج، المهاجم الأيقوني للمنتخب الجابوني ونادي مارسيليا، بديلاً في الدقيقة 33، في وقت كان منتخب الكاميرون متقدماً فيه 1- صفر، ضمن المجموعة السادسة شديدة التنافس.

وذكرت شبكة «آر إم سي» الفرنسية أن نادي مارسيليا يخشى من انتكاسة جديدة، حيث كان يشكو المهاجم من إصابة في الفخذ، وكان أرجأ سفره للمغرب من أجل تلقي العلاج بمعرفة الطاقم الطبي للنادي الفرنسي.

واتفق مارسيليا مع المنتخب الجابوني على التعامل بحذر شديد بشأن موقف اللاعب من خوض أول مباراة تنافسية له، وكانت الخطط المبدئية بألا يخوض اللاعب المواجهة الأولى ضد الكاميرون، أو أن يلعب لدقائق قليلة فقط.

لكن مع تأخر الجابون في النتيجة صفر - 1، لعب في النهاية أوباميانج لمدة ساعة، بينما يعتقد نادي مارسيليا أن المنتخب الجابوني أقدم على مجازفة حقيقية بالحالة البدنية للاعب، الذي لم يكن جاهزاً للقيام بانطلاقات قوية.

وبحسب النادي الفرنسي، فإن أوباميانج لا يزال بحاجة إلى استكمال فترة التأهيل ومرحلة التعافي، ولم يتقدم فيها بشكل كافٍ.

ويدرك مارسيليا أهمية بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للجابون، وكهدف بالنسبة لأوباميانج خاصة مع بلوغه سن 36 عاماً، لكن النادي الفرنسي يراقب عن كثب حالة اللاعب، ويأمل ألا تؤثر عودته السريعة للعب، سلباً عليه، على مدار الموسم.