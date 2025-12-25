الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لوكا زيدان فخور بمشاركته في أول بطولة مع الجزائر

25 ديسمبر 2025 21:41

 
الرباط (د ب أ)

لفت لوكا زيدان نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، الأنظار إليه، بمشاركته في فوز سهل للجزائر 3- صفر على السودان بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وعلى الرغم من التفوق الكبير للجزائر، لكن الحارس قدم أداءً جيداً.
وتفاعل لوكا زيدان عبر «أنستجرام»، معلقاً على مشاركته في أول بطولة مع الجزائر، حيث قال: «فخور بأن أكون قادراً على ارتداء هذا القميص، وتسجيل مشاركتي الأولى بكأس الأمم الأفريقية».
وتابع الحارس الشاب «27 عاماً» حسبما نقل موقع «فوت ميركاتو»: «كلنا ثقة فيما هو قادم»، وذلك قبل لقاء الجزائر ضد بوركينا فاسو يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات.

كأس أفريقيا
المغرب
الجزائر
السودان
لوكا زيدان
