مدرب ليفربول يتذكر جوتا قبل مباراة وولفرهامبتون



لندن (د ب أ)



استعرض أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أداء الفريق الأخير، ووجه رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس)، كما تطرق مباراته المرتقبة ضد وولفرهامبتون، السبت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلعب ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون (المتعثر) هذا الموسم، على ملعب (أنفيلد)، بعدما تجنب الفريق الأحمر الخسارة في مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات، من بينها فوزه في لقاءاته الثلاثة الماضية.

وتحدث المدرب الهولندي للموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «أولاً، أود أن أتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد سعيد».

وقال سلوت «أدرك مدى أهمية تقاليد كرة القدم في هذا الوقت من العام في إنجلترا، لذا فإنه لشرف أن نلعب مباراة أمام جماهيرنا، خاصة أن ذلك يتيح لنا فرصة التواجد معاً للمرة الأخيرة في عام 2025».

وأوضح «من البديهي أننا نرغب في إنهاء العام بأفضل صورة، لقد حققنا تقدماً في الأسابيع الأخيرة، ولكن من الواضح لنا أكثر من أي شخص آخر أن هناك جوانب لا تزال بحاجة إلى تحسن».

وأضاف سلوت «أكد فوزنا على توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي هذا الوضع، ورغم أنني كنت سعيداً للغاية بحصولنا على النقاط الثلاث، كانت هناك جوانب في أدائنا ليست مرضية تماماً».

وتابع «لا أقول هذا لأقلل من حالة التفاؤل، فمن المهم أن نكون واقعيين لنعرف كيف وأين نحتاج إلى التحسن، وأن ندرك أيضاً الجوانب الإيجابية».

وصرح سلوت «عدم خسارتنا في آخر ست مباريات بعد فترة صعبة للغاية، يشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، والآن ينبغي علينا اتخاذ الخطوات التالية».

وأكد مدرب ليفربول «غياب ألكسندر إيزاك عن الفريق لفترة من الوقت يعتبر، بلا شك، خيبة أمل كبيرة.

خلال فترة إصابته، أظهر إيزاك تحركاته الجيدة، وقدرته على إنهاء الهجمات، وجودته الشاملة التي يمكنه إضافتها إلى الفريق، لذا فإن غيابه يمثل ضربة قوية بالنسبة لنا، لو تم السماح لي بأمنية في عيد الميلاد، لتمنيت أن يتعافى بأسرع ما يمكن».

واستطرد سلوت قائلاً «في هذه الأثناء، يتعين علينا أن نتدبر أمورنا بدونه، وكذلك بدون اللاعبين الآخرين الغائبين لأسباب مختلفة، هذه إحدى قصص موسمنا حتى الآن، وليس أمامنا خيار سوى التأقلم مع هذا الوقت، وهو ما يعني إيجاد حلول، والأهم من ذلك، التكاتف داخل الملعب وخارجه».

وذكر «قدرتنا على التكاتف كانت من أهم سماتنا طوال هذا العام الذي شهدنا فيه بعضاً من أروع لحظاتنا وأصعبها، استذكار كل ما حدث خلال الأشهر الإثني عشر الماضية يثير فينا مشاعر متضاربة، ولكن من الطبيعي في هذا الوقت من العام أن نسترجع كل ما جرى».

وأردف سلوت «هذا يدفعني للتفكير بشكل خاص في عائلة ديوجو جوتا في أول عيد ميلاد لهم بدونه، ليس من شأني أن أملي عليهم أين يجدون العزاء - إن كان ذلك ممكنا أصلاً - لكن كل ما أتمناه أن يمنحهم شعور الحب والمودة الذي لا يزال ديوجو يبعثه في نفوسهم بعض السلوان».

وواصل سلوت حديثه، حيث قال «سيكون الشعور بالفقدان شديدا يوم السبت، بالطبع، إذ ستكون هذه أول مباراة تجمع فريقي ديوجو الإنجليزيين منذ رحيله المفجع.

ومثلنا، تأثر وولفرهامبتون بشدة بفقدان لاعب وشخص مميز مثله، لذا فإن خواطري معهم أيضا» وشدد سلوت «أرحب بروب إدواردز ولاعبيه وطاقمه، وكذلك مشجعي وولفرهامبتون وإدارته، في ملعب أنفيلد لحضور المباراة، إنهم يأتون وهم يقاتلون من أجل مستقبلهم، ولكن بغض النظر عن مركزهم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، نتوقع منهم اختباراً صعباً، كما فعلنا أمامهم مرتين الموسم الماضي، حين تمكنا من تحقيق الفوز في مباراتين بالغتي الصعوبة».

واختتم سلوت حديثه، قائلاً «هكذا هي طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل من المهم للغاية أن نكون في الجانب الرابح حتى في أدق التفاصيل».

مضيفاً «في الآونة الأخيرة، أصبحنا قادرين على فعل ذلك بوتيرة أكبر من الأسابيع الماضية، لذا نحتاج إلى استمرار هذا النهج، من الأفضل أن نبدأ في تهيئة أنفسنا لمزيد من الراحة، ولكن كما ذكرت سابقا في هذه الملاحظات، لا يزال أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى هذه المرحلة».