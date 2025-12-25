الطالبي: المغرب يواجه مالي بطموح الفوز



الرباط (د ب أ)



تحدث المغربي شمس الدين الطالبي لاعب سندرلاند الإنجليزي عن مواجهة منتخب بلاده ضد مالي في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتقابل المنتخب المغربي مع نظيره المالي يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وذلك بعد فوز المغرب على جزر القمر في الافتتاح 2 - صفر، بينما تعادلت مالي مع زامبيا 1- 1.

وأوضح الطالبي في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها صحيفة «البطولة» المغربية، أن الأجواء إيجابية في معسكر المغربي وأن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد مالي.

وأضاف اللاعب: «الأمور تسير بشكل جيد، لقد قمنا بعمل جيد في المباراة الأولى، ومتحفزون للمواجهة الثانية».

وأشار إلى أن الفوز على جزر القمر كان له تأثير مهم على المجموعة، مضيفاً أن الجهاز الفني عمل بشكل مكثف الأيام الماضية على تصحيح بعض الجوانب الفنية.

وتابع: «كان لدينا فترة جيدة للتعافي، وعلمنا على تحسين بعض الأمور، ولدينا مجموعة جيد جدا، ونحن الآن جاهزون».

وأضاف الطالبي قائلاً: «أتمنى أن يكون الجمهور حاضراً من أجل تحفيزنا».