الرياضة

سونج سعيد بأجواء كأس أفريقيا في المغرب

سونج سعيد بأجواء كأس أفريقيا في المغرب
25 ديسمبر 2025 23:28

 
الرباط (د ب أ)

أبدى النجم الكاميروني السابق ريجوبرت سونج، إعجابه بالأجواء التي تعيشها المدن المغربية المستضيفة لكأس أمم أفريقيا 2025.
وقال سونج في تصريحات نقلها موقع «البطولة المغربي» إن تلك الأجواء تعكس الجهود المبذولة لضمان نجاح الحدث.
وتابع أن ذلك ألقى بظلاله على المنافسات التي باتت مختلفة عما كانت عليه في السابق، حسب وصفه، مشيراً إلى أن المغرب يوفر كل الإمكانيات حتى تسير الأمور بشكل جيد.
وأوضح أن وجود عدد كبير من المنتخبات جعل الأجواء أكثر حماسة في البطولة، كما أشاد بالحضور الجماهيري الكبير للمباريات في مختلف ملاعب البطولة.
كما أشاد سونج، الذي فاز باللقب مرتين مع الكاميرون في 2000 و2002، أن المغرب قدمت استقبالاً رائعاً لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة.
وتتواصل منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب حتى يوم 18 يناير المقبل.

 

كأس أمم أفريقيا
المغرب
الكاميرون
