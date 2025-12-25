الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باليبا: أرغب أن أكون أفضل لاعب وسط في العالم

باليبا: أرغب أن أكون أفضل لاعب وسط في العالم
25 ديسمبر 2025 23:30

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
أحمد حسن: جنوب أفريقيا يجب أن تقلق من مصر 100 مرة


قال الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب فريق برايتون الإنجليزي، إنه يهدف إلى كتابة اسمه بحروف من ذهب في مسيرته الكروية.
وشارك باليبا في أولى مباريات منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، حيث فاز الفريق الملقب بـ«الأسود غير المروضة» على نظيره الجابوني بهدف نظيف.
وكشف لاعب برايتون في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس» بعد نهاية المباراة، عن اللاعبين الذين ألهموه في مسيرته، لكنه أكد رغبته في أن يكون له آرث على نحو فريد في عالم كرة القدم.
وأضاف: «كيفن دي بروين وبول بوجبا وتياجو ألكانتارا وسيرخيو بوسكيتس، هم لاعبون مفضلين لدى، وأشاهد العديد من مقاطع الفيديو لهم».
وتابع باليبا: «أراقب تمركزهم ورؤيتهم الرائعة للملعب».
ورغم ذلك أضاف اللاعب الشاب: «لكنني أرغب في أن أكون كارلوس باليبا».
وتابع اللاعب الكاميروني الذي انضم إلى برايتون عام 2023 وأصبح واحداً من أكثر المواهب اللامعة في الفريق: «طموحي هو أن أكون أفضل لاعب وسط في العالم». وقال باليبا: «أريد فقط العمل بجد وأن أحصل على النصحية وأتعلم من هؤلاء اللاعبين الذين شاهدتهم».
وأضاف: «ليس فقط في الدوري الإنجليزي لأنني تعلمت الكثير من اللاعبين مثل رودري وغيرهم، لكنني أريد أيضاً التعلم من لاعبين آخرين خارج الدوري الإنجليزي».

المغرب
كأس أمم أفريقيا
الكاميرون
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برايتون
آخر الأخبار
مياه الفيضانات تجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا
الأخبار العالمية
ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار
26 ديسمبر 2025
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
26 ديسمبر 2025
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
الرياضة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
26 ديسمبر 2025
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال
26 ديسمبر 2025
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
الرياضة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©