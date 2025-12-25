الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
افتتاح كأس آسيا للشراع في نادي الحمرية

افتتاح كأس آسيا للشراع في نادي الحمرية
25 ديسمبر 2025 23:37

 
الشارقة (وام)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت منافسات كأس آسيا للشراع الحديث التي يحتضنها وينظمها نادي الحمرية في مركز الحمرية الدولي للشراع، وتستمر إلى 30 ديسمبر الجاري.
حضر حفل الافتتاح، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وحميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ومبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي المنتخبات المشاركة وشركاء ورعاة التنظيم.
وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن كأس آسيا للشراع الحديث تكتسب أهمية كبيرة لدولة الإمارات، كونها تعود بعد توقف دام 6 سنوات، فضلاً عن المستوى الفني العالي للمنتخبات المشاركة، الأمر الذي يمنح لاعبي منتخب الإمارات فرصة مثالية لتعزيز جاهزيتهم ورفع مستوى التنافسية.
وأكد سالم الخيال، رئيس اللجنة المنظمة للكأس، أن استضافة هذا الحدث تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارات عموماً وإمارة الشارقة ونادي الحمرية على وجه الخصوص في تنظيم واستضافة كبريات البطولات على المستويين القاري والدولي.
ووجه الخيال الشكر إلى الجهات المتعاونة في التنظيم، وفي مقدمتها اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إلى جانب الرعاة «أجمل مكان» و«أساس ستيل».

