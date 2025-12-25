الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقبال كبير على «ألعاب الماسترز 2026»

إقبال كبير على «ألعاب الماسترز 2026»
25 ديسمبر 2025 23:39

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
افتتاح كأس آسيا للشراع في نادي الحمرية


أكد مجلس أبوظبي الرياضي، ارتفاع عدد المسجلين في ألعاب الماسترز إلى أرقام متميزة للمشاركة في الفعاليات، مع وجود إمكانات كبيرة تستوعب أكبر عدد من الرياضيين في مختلف الألعاب، مشيراً إلى وصول طلبات لتمديد التسجيل حتى منتصف يناير قبل انطلاق البطولة، وتتم دراستها حاليا.
وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بمناسبة الإعلان عن الميدالية الرسمية لألعاب الماسترز 2026، إن العمل يمضي على أفضل مستوى من الاستعدادات في جميع اللجان، لاسيما أن هناك 37 رياضة في البطولة تقام في أكثر من 20 موقعاً، بما يتيح للجميع المشاركة.
وأضاف: «فخورون بإطلاق الميدالية الرسمية، بمشاركة نخبة من الرياضيين في مختلف الأعمار، نجحوا في تحقيق نتائج مشرفة للدولة في مختلف المحافل العالمية، ونتمنى من الجميع التسجيل، والاستمتاع بالفعاليات المقررة العام المقبل مع بدء العد التنازلي للألعاب العالمية بعد 50 يوماً، وسعداء بدعم الشركاء والرعاة والقطاع الخاص، ومشاركتنا في تنظيم الحدث العالمي، وإظهار دورهم المجتمعي.

الإمارات
أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
عارف العواني
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
مياه الفيضانات تجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا
الأخبار العالمية
ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار
26 ديسمبر 2025
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
26 ديسمبر 2025
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
الرياضة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
26 ديسمبر 2025
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال
26 ديسمبر 2025
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
الرياضة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©