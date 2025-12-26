مشهد متكرر.. «معارك ضارية» في «الجولة الثانية» لكأس أفريقيا!



عمرو عبيد (القاهرة)



تبدو الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، بكأس الأمم الأفريقية، على موعد «شبه دائم»، مع المواجهات الكبرى بين «عمالقة القارة السمراء»، في مشهد متكرر تفرضه قرعة المباريات بـ«غرابة»، منذ اتساع رُقعة التنافس بين 24 منتخباً في عام 2019، خلال أغلب النُسخ السابقة.

وفي البطولة الحالية، تشهد تلك الجولة «معارك ضارية» مرة أخرى، بين أبطال القارة وأقوى المنتخبات فيها، حيث يواجه المغرب، «صاحب الأرض»، بطل «نسخة 1976» وأحد أقوى المرشحين للتتويج بـ«كان 2025»، نظيره المالي في المجموعة الأولى، ويُعد «النسور» واحداً من المنتخبات القوية في القارة، إذ كان وصيفاً في بطولة 1972، وثالثاً في 2012 و2013، كما بلغ «مُربع الذهب» 3 مرات، وخرج في النسخة الماضية بصعوبة بالغة من رُبع النهائي، على يد البطل وصاحب الأرض آنذاك، كوت ديفوار، بعدما تصدّر مجموعته بالدور الأول، على حساب جنوب أفريقيا وتونس.

المجموعة الثانية تنتظرها مواجهة «شرسة» بين مصر وجنوب أفريقيا، «الموندياليين»، بألقاب «الفراعنة» السبعة وقوتهم التاريخية، ونضج «الأولاد» في السنوات الأخيرة، إذ كان ثالثاً في البطولة السابقة، بعد صراع مثير مع نيجيريا في نصف النهائي، وفوز على الكونغو، كما تُوج بطلاً عام 1996، ووصيف «الفراعنة» في 1998، وسبق له الإطاحة بمصر، مستضيف بطولة 2019، من دور الـ16.

كما تحتضن المجموعتان، الثالثة والرابعة، مواجهتين بين أبطال سابقين، إذ يلعب نيجيريا «3 ألقاب» ووصيف نُسخة 2023 السابقة، مع تونس بطل عام 2004، المتأهل إلى كأس العالم 2026، في حين يخوض السنغال والكونغو الديموقراطية مبارزة من النوع الثقيل، وسبق لـ«أسود التيرانجا» التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2021، بعد وصافة نُسخة 2019، مقابل لقبين قديمين لـ«النمور» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكان قد حل رابعاً في 2023، في حين يواصل معركته العالمية من أجل بلوغ «المونديال» المُقبل، بينما تأهل «الأسود» بالفعل.

وإذا كان منتخب بوركينا فاسو لم يفز بالكأس القارية من قبل، فإنه كان قريباً من ذلك عام 2013، بعد خسارته 0-1 فقط أمام نيجيريا في النهائي، وحصد المركز الثالث عام 2017، بينما كان رابعاً في 2021، ولهذا تُعد مواجهته منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة، واحدة من المعارك الكبرى في تلك الجولة، حيث يملك «محاربو الصحراء» لقبين قاريين، آخرهما في 2019، وهو أحد ممثلي «القارة السمراء» في كأس العالم القادمة.

أما «قمة القمم» في المجموعة السادسة، تجمع بين «العملاقين»، الكاميرون صاحب 5 ألقاب أفريقية ووصيف «الفراعنة» في القائمة التاريخية، وكوت ديفوار الفائز بالكأس 3 مرات، آخرها في النُسخة الماضية، بجانب كونه أحد «الموندياليين الأفارقة» في 2026، والمثير أن 5 بين تلك المواجهات الكبرى، تجمع منتخبين حصد كل منهما 3 نقاط في الجولة الأولى، باستثناء المغرب «3 نقاط»، ومالي «نقطة واحدة» في المجموعة الأولى.

وبالعودة إلى النُسخ الأخيرة من البطولة، ظهرت الجولة الثانية بنفس الصورة المُثيرة، في 2023، حيث لعب منتخب كوت ديفوار مع نيجيريا، ومصر مع غانا، والسنغال أمام الكاميرون، والجزائر مع بوركينا فاسو «أيضاً»، وتونس أمام مالي، والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، لكن بطولة 2021 وحدها خرجت من تلك الدائرة، في حين أن نُسخة 2019 شهدت واقعاً مُشابهاً في نفس الجولة، بمواجهات مصر والكونغو الديموقراطية، والسنغال مع الجزائر، والمغرب أمام كوت ديفوار، وتونس مع مالي، بجانب معركة الكاميرون مع غانا.

ورغم اختلاف نظام البطولة سابقاً، إلا أن بطولة 2017 شهدت بعض من تلك الإثارة، في الجولة نفسها، بمواجهة الجزائر وتونس، وكوت ديفوار مع الكونغو الديموقراطية، وغانا أمام مالي، أما في نُسخة 2015، خطفت المجموعة الثالثة «النارية» كل الأضواء، بمباراتي غانا مع الجزائر، وجنوب أفريقيا مع السنغال، بينما لعب زامبيا «بطل 2012» مع تونس في تلك الجولة، وواجهت كوت ديفوار مالي.