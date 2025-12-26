مدرب الأهلي «معجب» بمدافع جنوب أفريقيا قبل لقاء مصر!



الرباط (د ب أ)



أشاد الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري السابق، بمدافع جنوب أفريقيا مبيكيزيلي مبوكازي، مبدياً إعجابه بالتطور الكبير في مستوى اللاعب الشاب منذ رحيله عن فريقه.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة مصر الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

وسبق لريبيرو أن قاد مبوكازي، خلال فترة ولايته مع أورلاندو بايرتس، معتبراً أنه لاعب يمتلك كل المقومات للنجاح واللعب على أعلى المستويات، كما لفت المدرب الإسباني إلى الجانب البدني والقوة الذهنية، والتي تميز اللاعب عن كثيرين غيره بالمرحلة العمرية نفسها.

وقال ريبيرو، الذي قاد الأهلي المصري لفترة قصيرة منذ بداية الصيف الماضي وحتى مطلع الموسم الحالي، في تصريحات لموقع «أفريكا توب سبورتس»: «مبوكازي لديه كل المقومات لكي يصبح لاعباً كبيراً، كما أنه يملك عقلية كروية متميزة، كما أنه لديه القدرة على تنفيذ الأفكار، ربما أقول إنه غرور، ولكن بطريقة إيجابية، ما يجعله متميزاً أمام الحضور الجماهيري الكبير».

ولعب مبوكازي أساسياً في فوز منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا 2-1 بالجولة الأولى، علماً بأنه حصل على أعلى تقييم بين رباعي الخط الخلفي بحسب منصة «سوفا سكور» الإحصائية.

يذكر أن ريبيرو وصل بأورلاندو بايرتس إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، لينتقل الصيف الماضي إلى تدريب الأهلي، حيث لم يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، كما عجلت التعثرات برحيله عن الفريق.