السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الأهلي «معجب» بمدافع جنوب أفريقيا قبل لقاء مصر!

مدرب الأهلي «معجب» بمدافع جنوب أفريقيا قبل لقاء مصر!
26 ديسمبر 2025 09:37


الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!


أشاد الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري السابق، بمدافع جنوب أفريقيا مبيكيزيلي مبوكازي، مبدياً إعجابه بالتطور الكبير في مستوى اللاعب الشاب منذ رحيله عن فريقه.
ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة مصر الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.
وسبق لريبيرو أن قاد مبوكازي، خلال فترة ولايته مع أورلاندو بايرتس، معتبراً أنه لاعب يمتلك كل المقومات للنجاح واللعب على أعلى المستويات، كما لفت المدرب الإسباني إلى الجانب البدني والقوة الذهنية، والتي تميز اللاعب عن كثيرين غيره بالمرحلة العمرية نفسها.
وقال ريبيرو، الذي قاد الأهلي المصري لفترة قصيرة منذ بداية الصيف الماضي وحتى مطلع الموسم الحالي، في تصريحات لموقع «أفريكا توب سبورتس»: «مبوكازي لديه كل المقومات لكي يصبح لاعباً كبيراً، كما أنه يملك عقلية كروية متميزة، كما أنه لديه القدرة على تنفيذ الأفكار، ربما أقول إنه غرور، ولكن بطريقة إيجابية، ما يجعله متميزاً أمام الحضور الجماهيري الكبير».
ولعب مبوكازي أساسياً في فوز منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا 2-1 بالجولة الأولى، علماً بأنه حصل على أعلى تقييم بين رباعي الخط الخلفي بحسب منصة «سوفا سكور» الإحصائية.
يذكر أن ريبيرو وصل بأورلاندو بايرتس إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، لينتقل الصيف الماضي إلى تدريب الأهلي، حيث لم يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، كما عجلت التعثرات برحيله عن الفريق.

 

 

المغرب
كأس أمم أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
الأهلي المصري
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©