إبراهيم عادل: مصر ترفع شعار «الحسم المبكر» أمام جنوب أفريقيا

القاهرة (د ب أ)



أكد إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، جاهزيته مع زملائه للمواجهة المرتقبة، التي تجمع منتخب «الفراعنة» مع جنوب أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب أفريقي الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية المقامة حالياً في المغرب، التي تضم أيضاً أنجولا وزيمبابوي.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب أفريقيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما تغلبا 2-1 على زيمبابوي وأنجولا على الترتيب، في الجولة الأولى، يوم الاثنين الماضي.

وصرح ابراهيم عادل في تصريحات إعلامية، بأن المنتخب المصري مستعد للخروج بنتيجة إيجابية من لقائه، من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب، كان آخرها عام 2010 .

وأوضح عادل: «قمنا بدراسة منتخب جنوب أفريقيا جيداً، إنه منافس صعب ونضع كامل تركيزنا على اللقاء، نتمنى أن نجد مؤازرة جماهيرية، وأن نخرج بنتيجة جيدة». وأبدى عادل، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا، عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب مصر في البطولة القارية، وبثقة حسام حسن، المدير الفني للفريق، معرباً عن أمله في أن يساهم بالحصول على الكأس الغائبة منذ ما يقرب من 16 عاماً.

وأنهى جناح الجزيرة الإماراتي تصريحاته قائلاً: «أضعنا العديد من الفرص في المباراة الأولى أمام زيمبابوي، وكان يتعين علينا حسم الأمور بشكل مبكر، لكن الله كافأنا في النهاية، ونتمنى أن يكرمنا الله في المباراة المقبلة منذ بدايتها».

وجلس عادل على مقاعد البدلاء في بداية لقاء زيمبابوي، ثم تم الدفع به في الشوط الثاني، ولعب دوراً في قلب تأخر مصر صفر -1 أمام الفريق الملقب بـ«المحاربين»، إلى فوز 2-1 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.