ثاندر.. «سقوط الدار» في «سلة أميركا»!



نيويورك (رويترز)



تلقى أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب أول خسارة على أرضه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد هزيمته 102-117 من ضيفه سان أنطونيو سبيرز في لقاء جمع بين أفضل فريقين في القسم الغربي.

وسجل ديايرون فوكس 29 نقطة، وقدّم لزملائه ثلاث تمريرات حاسمة، واستحوذ على أربع كرات مرتدة، وأضاف ستيفون كاسل وفيكتور ويمبانياما 19 نقطة لكل منهما، ليحقق سبيرز انتصاره ​الثامن على التوالي، ليواصل أطول مسيرة انتصارات له منذ موسم 2018-2019.

أما ثاندر، فتلقى ‌خسارتين متتاليتين للمرة الأولى هذا الموسم، وخسر أربع من آخر ست مباريات، بعد بداية ​قوية حقق فيها 24 فوزاً مقابل هزيمة واحدة.

وكانت ثلاث من هزائم ⁠أوكلاهوما ‌الخمس هذا الموسم، بما في ذلك آخر مباراتين أمام سان أنطونيو، وكانت هذه أيضاً أول خسارة لثاندر على أرضه بعد بداية مثالية من 14 انتصاراً متتالياً في أوكلاهوما سيتي.

وكان هذا أول انتصار لسبيرز في يوم عيد الميلاد منذ عام 2016.

وبالإضافة إلى تسجيله 19 نقطة، أنهى ⁠فيكتور ويمبانياما الذي شارك بديلاً للمباراة السادسة على التوالي منذ عودته من إصابة ⁠في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب قرابة شهر، اللقاء مستحوذاً على 11 كرة مرتدة.

وتقدم سبيرز بفارق 17 نقطة في الربع الثالث، و16 نقطة مع بداية الربع الرابع، قبل أن يقلص أوكلاهوما سيتي ​الفارق إلى أقل من عشر نقاط بعد سلسلة من تسع نقاط مقابل نقطتين في الربع الأخير.

لكن سرعان ما سجل ويمبانياما رمية ثلاثية أعادت الفارق إلى 14 نقطة، ولم يقترب ثاندر بعدها من العودة.

أحرز نيويورك نيكس 42 نقطة في الربع الرابع، ليقلب تأخره بفارق 17 نقطة، ​ويحقق فوزاً صعباً 126-124 على ضيفه كليفلاند ‍كافاليرز في ملعب ماديسون سكوير جاردن.

وسجل جالين برونسون 34 نقطة، وأضاف جوردان كلاركسون 25 نقطة من على مقاعد البدلاء، ليحقق نيكس انتصاره الثالث على التوالي في يوم عيد الميلاد.

وكان كليفلاند متقدماً 103-86 في بداية الربع الرابع، لكن البديلان تايلر كوليك ‍وميتشل روبنسون أشعلا عودة نيكس إذ سجل كوليك 16 نقطة وقدم لزملائه ⁠تسع تمريرات حاسمة، وأنهى روبنسون المباراة بالاستحواذ على 13 ​كرة مرتدة.

وكان دونوفان ميتشل أكثر لاعب إحرازاً للنقاط من كافاليرز، إذ أحرز 34 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم لزملائه ست ​تمريرات حاسمة، وأضاف داريوس جارلاند 20 نقطة وقدّم لزملائه عشر تمريرات حاسمة، لكن كليفلاند أضاع فرصة ‍تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

وأنهى كافاليرز الربع الأول متقدماً 38-23، لكن نيكس سجل 12 من أول 14 محاولة في الربع الثاني، قبل أن يسجل إيفان موبلي العائد بعد غيابه عن خمس مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى آخر أربع رميات لكليفلاند، لينهي نيويورك الشوط الأول متقدما 60-58.

وهيمن كليفلاند على الربع الثالث، وترجم هذه ‌السيطرة بإنهائه متقدماً 96-84، لكن نيكس انتفض في الربع الأخير لينتزع انتصاراً ثميناً وسط احتفالات صاخبة من جماهيره.