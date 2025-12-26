دعوة من حكيمي.. مبابي وديمبلي في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



من المقرر أن يصل الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي، وكيليان مبابي إلى المغرب، وذلك بعدما ظهر مواطنهما زين الدين زيدان في مباراة الجزائر الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية أمس أمام السودان.

وظهر زيدان يوم الأربعاء ضيفاً استثنائياً في المدرجات، خلال مباراة الجزائر والسودان، ليضفي أجواء الحماس في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، حيث تابع زين الدين زيدان نجله لوكا في مشاركته الأولى بالمسابقة القارية، وبعد ظهور زيدان، فإن هناك نجمين فرنسيين قد تشهد البطولة حضورهما ليتصدرا المشهد في مباريات أمم أفريقيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «إل إي 360» المغربية، فإن كيليان مبابي من المتوقع أن يحضر في المواجهة المرتقبة بين المغرب ومالي، يوم الجمعة.

كذلك هو الحال بالنسبة لعثمان ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية، الذي قد يكون حاضراً أيضاً في مباريات أخرى، وقت تلقى النجمان الفرنسيين دعوة من صديقهما أشرف حكيمي لاعب المغرب، وباريس سان جيرمان.