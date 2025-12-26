السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
30 ميدالية عالمية حصاد «جودو الإمارات» في الموسم

30 ميدالية عالمية حصاد «جودو الإمارات» في الموسم
26 ديسمبر 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بحصاد الإمارات دولياً موسم 2024-2025، والذي تزامن مع تدشين المقر الجديد في منطقة بني ياس شرق، ضمن خطة متكاملة وضعها الاتحاد لتوفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة النشاط الرياضي، ويمثل قيمة مضافة مهمة إلى المنشآت الرياضية بالدولة لتنظيم واستضافة الفعاليات المختلفة.
وتسلم رئيس الاتحاد التقرير الإداري والفني لنشاط الاتحاد للموسم المنصرم من الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضمن حصد 30 ميدالية، منها 20 دولية، و9 آسيوية، وأبرزها برونزية بطولة العالم في باريس 2024 ، وفاز بها محمد بيك، بجانب ذهبيتي ظفار كسوف في «باريس جراند سلام» و«طاجيكستان جراند سلام».
وتضمن التقرير مشاركة 2800 لاعب من مختلف الفئات في نشاط الموسم المنصرم «2300 ذكور و500 إناث»، و25 حكماً ومحكمة بمختلف الدرجات، بجانب 28 مدرباً، وضمت قائمة المنتخبات 75 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، وشمل النشاط إقامة 24 فعالية منها 10 محلية، و6 دولية، و8 دورات تدريب.
وأكد رئيس الاتحاد أن العمل سيتواصل بالنهج نفسه والتخطيط، دعماً للإيجابيات خلال ربع قرن من عمر الاتحاد، بهدف المحافظة على صدارة الجودو على المستوى العربي والدولي، بطموح التأهل إلى دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028 مباشرة، مواصلة للمشاركات الماضية في «بكين 2008»، و«لندن 2012»، و«ريو 2016»، التي شهدت إنجازاً تاريخياً للإمارات إثر فوز سيرجيو توما، بالميدالية البرونزية في وزن 81 كجم، و«طوكيو 2020»، و«باريس 2024».

