«انتصار أخير» يُحفّز تونس أمام نيجيريا في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



بمعنويات عالية يخوض منتخب تونس ثاني مواجهاته في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عندما يلاقي نظيره النيجيري السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويتقابل المنتخبان على ملعب فاس لحساب المجموعة الثالثة، والتي يتصدرها تونس حالياً بفارق الأهداف عن نظيره النيجيري، بعدما فاز الأول 3 -1 على أوغندا في الجولة الأولى، بينما تغلب الأخير على تنزانيا 2 -1 .

ويعوّل فريق المدرب سامي الطرابلسي على البداية القوية له في البطولة، بعدما حقق فوزاً كبيراً ومستحقاً على أوغندا، أظهر فيها بطل أفريقيا 2004، قوة هجومية كبيرة، وسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، بينما لم يستقبل سوى هدفاً متأخراً.

وسيأمل الطرابلسي في استمرار الحالة الفنية الجيدة لنجومه المتألقين على غرار إلياس عاشوري لاعب كونبهاجن الدنماركي، والذي سجل هدفين ضد أوغندا، وكذلك حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، والعقل المدبر لهجمات تونس، إلى جانب المخضرم فرجاني ساسي، قائد الفريق ولاعب الغرافة القطري، والذي يقترب من 100 مشاركة دولية.

أما المنتخب النيجيري بقيادة مدربه المالي إيريك شيل، فلم يكن الفوز الأول على تنزانيا مطمئناً إلى حد كبير، ورغم الفوارق الكبيرة لمصلحة نيجيريا، إفإن ذلك لم يترجم سوى بانتصار حمل بعض الصعوبات، لكن شيل سيأمل في تألق نجمه فيكتور أوسيمين الذي لم يسجل أو يصنع أمام تنزانيا، في حين كانت البصمة التهديفية حاضرة لسيمي أجاي وأديمولا لوكمان، بصناعة أليكس إيوبي.

ويدعم التاريخ منتخب تونس نسبياً أمام نيجيريا، حيث كان المنتخب العربي حقق 6 انتصارات، مقابل 5 انتصارات نيجيرية، و6 تعادلات، وكانت آخر مواجهة في أمم أفريقيا عام 2022، عندما فازت تونس 1-صفر في دور الـ16 بتسديدة قوية من المخضرم يوسف المساكني.

لكن الشيء المقلق لتونس هو أن 4 من أصل 5 انتصارات نيجيرية، كانت على مستوى بطولة أمم أفريقيا، لذا فإن المسابقة القارية تعرف تفوقاً تاريخياً لنيجيريا باستثناء آخر مواجهة جمعتهما التي كانت بمثابة كسر العقدة.

وفي آخر 6 مواجهات بين المنتخبين بكل المناسبات والبطولات، حضر التعادل 4 مرات، وتبادل المنتخبان الفوز كل في مباراة، وبنتيجة واحدة 1 - صفر.

وتزداد أهمية مواجهة السبت بين المنتخبين كون الفائز سيضمن بشكل كبير الصدارة، وبطبيعة الحال يضمن التأهل للدور التالي، ويتجنب الحسابات المعقدة التي تتمثل في مواجهات أصعب للوصيف أو صاحب أفضل مركز ثالث، مقارنة بالمتصدر.

وعقب المباراة الماضية ضد أوغندا أكد سامي الطرابلسي مدرب تونس أن الهدف هو الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة، رافضاً الحديث عن حظوظ المنافسة على اللقب، وقال في مؤتمر صحفي إن البداية كانت مهمة، وإن الفريق كان في قمة تركيزه بعد الفوز بثلاثية.

وأنهت تونس عقدة استمرت 12 عاماً على مستوى المباريات الافتتاحية في أمم أفريقيا بغياب الانتصارات.

أما إيريك شيل فقد بدا راضياً عن فوز نيجيريا، معتبراً أن الطريق لا يزال طويلاً في البطولة.