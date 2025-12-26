بنين وبوتسوانا.. «لقاء الجريحين» في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



تحت عنوان «لقاء الجريحين» يلتقي منتخبا بنين وبوتسوانا في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، السبت.

وكان منتخب بنين خسر بهدف أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى بالمجموعة، فيما خسر بوتسوانا بثلاثية أمام السنغال في الجولة ذاتها.

وعانى بنين في مواجهة الكونغو الديمقراطية الأولى في المجموعة، حيث فشل في هز الشباك رغم محاولاته المتكررة على المرمى، لكنه استسلم لخبرة وقوة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سجل هدفين ألغى منهما الحكم هدفاً.

وبقيادة مدربه الألماني جيرنوت رور، يسعى المنتخب البنيني إلى تحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة، رغم أن أحد مشاركاته الخمس شهدت وصوله إلى دور الثمانية، وبالتحديد في نسخة مصر عام 2019.

لكن منتخب بنين تعادل في جميع مبارياته بدور المجموعات بالبطولة، ثم تأهل لدور الثمانية، بعد فوزه في دور الستة عشر بضربات الترجيح على المغرب، ثم خرج بهزيمة أمام السنغال بهدف في دور الثمانية.

طوال مشاركاته بالبطولة لم يحقق منتخب بنين الفوز في أي مباراة خاضها، وستكون الفرصة مؤاتية في مواجهة منتخب لا يتمتع بخبرة في الحدث الأفريقي الأبرز.

وكان جيرنوت رور، المدير الفني للفريق، أبدى رضاه عن الأداء الذي قدمه المنتخب البنيني في مواجهة الكونغو، وأكد أنه فخور بما رأه من اللاعبين طوال 90 دقيقة في المباراة الصعبة أمام فريق سيلعب الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في مارس المقبل أمام الفائز من مواجهة جاماياكا وكاليدونيا الجديدة.

على الجهة الأخرى، بدا منتخب بوتسوانا بلا حول ولا قوة أمام السنغال في المواجهة الأولى، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، وربما كان يمكن زيادة الغلة التهديفية في شباكه، لكن مورينا راموريبولي، المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، أبدى رضاه عن أداء فريقه في المواجهة الأولى أمام السنغال، مؤكداً أن الظروف لعبت ضد فريقه الذي افتتح مواجهاته بالبطولة بملاقاة أصعب فريق في المجموعة.

ومثلما تسعى بنين لتحقيق فوزها الأول في ظهورها الخامس بالبطولة، سيكون ذلك أيضاً طموح بوتسوانا، الذي سيلعب المباراة بهدف انتزاع فوز يجعله في صفوف المنتخبات التي تصعد أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة.

وتعد تلك المشاركة هي الثانية لمنتخب بوتسوانا في البطولة، بعدما شارك في نسخة عام 2012 في غينيا الاستوائية والجابون، حيث خرج من الدور الأول في مجموعة ضمت غانا ومالي وغينيا، حيث خسر جميع مبارياته في دور المجموعات.

ولا يرغب راموريبولي في تكرار هذا السيناريو في نسخة 2025 بالمغرب، حيث يسعى للاستفادة من دروس مواجهة السنغال التي خسرها الفريق بثلاثية في مستهل المشوار بالبطولة.