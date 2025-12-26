السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

نجلا جوتا «تمائم» ليفربول أمام ولفرهامبتون في «أنفيلد»
26 ديسمبر 2025 10:58

 
ليفربول (رويترز) 

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن نجلي ديوجو جوتا ينضمان إلى التمائم (أشخاص يرتدون شعار النادي) في ملعب أنفيلد، ​عندما يواجه ليفربول فريق ولفرهامبتون واندرارز في ‌الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​السبت.
وتوفي المهاجم البرتغالي جوتا، ⁠الذي ‌لعب للناديين في الدوري الممتاز، في حادث سيارة بصحبة شقيقه الأصغر في يوليو في شمال غرب إسبانيا، ⁠كان يبلغ عمره حينها 28 ⁠عاماً.
وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في 2017، ثم انتقل ​للنادي الإنجليزي بعقد دائم في العام التالي، ثم وقع عقداً لمدة خمس سنوات في 2020 مع ليفربول، حيث فاز بلقب ‍الدوري في وقت سابق ⁠من ذلك العام.
ومباراة ​الغد الأولى التي سيلتقي فيها ليفربول مع ​ولفرهامبتون منذ وفاة جوتا.
وكانت زوجة جوتا روت ‍كاردوزو ونجلاها، دينيس ودوارتي، حاضرين في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكل من ليفربول وولفرهامبتون هذا الموسم في أغسطس الماضي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ولفرهامبتون
ديوجو جوتا
