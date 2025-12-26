نجلا جوتا «تمائم» ليفربول أمام ولفرهامبتون في «أنفيلد»



ليفربول (رويترز)



ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن نجلي ديوجو جوتا ينضمان إلى التمائم (أشخاص يرتدون شعار النادي) في ملعب أنفيلد، ​عندما يواجه ليفربول فريق ولفرهامبتون واندرارز في ‌الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​السبت.

وتوفي المهاجم البرتغالي جوتا، ⁠الذي ‌لعب للناديين في الدوري الممتاز، في حادث سيارة بصحبة شقيقه الأصغر في يوليو في شمال غرب إسبانيا، ⁠كان يبلغ عمره حينها 28 ⁠عاماً.

وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في 2017، ثم انتقل ​للنادي الإنجليزي بعقد دائم في العام التالي، ثم وقع عقداً لمدة خمس سنوات في 2020 مع ليفربول، حيث فاز بلقب ‍الدوري في وقت سابق ⁠من ذلك العام.

ومباراة ​الغد الأولى التي سيلتقي فيها ليفربول مع ​ولفرهامبتون منذ وفاة جوتا.

وكانت زوجة جوتا روت ‍كاردوزو ونجلاها، دينيس ودوارتي، حاضرين في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكل من ليفربول وولفرهامبتون هذا الموسم في أغسطس الماضي.