أموريم: ماينو مستقبل مانشستر يونايتد



مانشستر (رويترز)



لم يبدأ كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وارتبط اسمه بالانتقال على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات ​الشتوية الشهر المقبل، لكن مدربه روبن أموريم قال إن ‌لاعب الوسط الإنجليزي يمثل مستقبل النادي.

وشارك ماينو ​في 12 مباراة هذا الموسم، ⁠بدأ ‌منها مباراة واحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومن المقرر أن يغيب عن مباراة يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد اليوم ⁠الجمعة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال أموريم: ⁠إن اللاعب الشاب (20 عاماً) يتعين عليه التحلي بالصبر، لكنه سيحصل على فرصته في الفريق.

وأضاف ​المدرب البرتغالي للصحفيين: «كوبي ماينو سيحصل على الفرصة، لديه كل الوقت، لعب في مراكز مختلفة، ونحن نتحدث عن مركز كاسيميرو، يمكنه اللعب في هذا المركز، ​إذا لعبت بثلاثة لاعبين في الوسط، يمكنه اللعب - كما لعبنا في المباراة الأخيرة - في مركز ميسون ماونت في هذه المباراة، يمكنه اللعب في هذا ‍المركز».

وتابع مدرب يونايتد: «لذلك، في المستقبل، ⁠سيكون مستقبل مانشستر يونايتد، ​هذا هو شعوري، لذلك عليك فقط انتظار كل فرصة، وكل ​شيء يمكن أن يتغير في كرة القدم خلال ‍يومين».

ومع افتقاد تشكيلة يونايتد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، قال أموريم: إنه سيكون من الصعب قبول أي طلب من أي لاعب للرحيل في ‌يناير المقبل.