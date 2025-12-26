السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أموريم: ماينو مستقبل مانشستر يونايتد

أموريم: ماينو مستقبل مانشستر يونايتد
26 ديسمبر 2025 11:27

 
مانشستر (رويترز)

لم يبدأ كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وارتبط اسمه بالانتقال على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات ​الشتوية الشهر المقبل، لكن مدربه روبن أموريم قال إن ‌لاعب الوسط الإنجليزي يمثل مستقبل النادي.
وشارك ماينو ​في 12 مباراة هذا الموسم، ⁠بدأ ‌منها مباراة واحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومن المقرر أن يغيب عن مباراة يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد اليوم ⁠الجمعة بسبب إصابة في ربلة الساق.
وقال أموريم: ⁠إن اللاعب الشاب (20 عاماً) يتعين عليه التحلي بالصبر، لكنه سيحصل على فرصته في الفريق.
وأضاف ​المدرب البرتغالي للصحفيين: «كوبي ماينو سيحصل على الفرصة، لديه كل الوقت، لعب في مراكز مختلفة، ونحن نتحدث عن مركز كاسيميرو، يمكنه اللعب في هذا المركز، ​إذا لعبت بثلاثة لاعبين في الوسط، يمكنه اللعب - كما لعبنا في المباراة الأخيرة - في مركز ميسون ماونت في هذه المباراة، يمكنه اللعب في هذا ‍المركز».
وتابع مدرب يونايتد: «لذلك، في المستقبل، ⁠سيكون مستقبل مانشستر يونايتد، ​هذا هو شعوري، لذلك عليك فقط انتظار كل فرصة، وكل ​شيء يمكن أن يتغير في كرة القدم خلال ‍يومين».
ومع افتقاد تشكيلة يونايتد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، قال أموريم: إنه سيكون من الصعب قبول أي طلب من أي لاعب للرحيل في ‌يناير المقبل.

