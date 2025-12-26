السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

دورانت يستلهم من «حب السلة» لدى «الملك جيمس»

دورانت يستلهم من «حب السلة» لدى «الملك جيمس»
26 ديسمبر 2025 11:44

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أشاد كيفن دورانت بعد الفوز الباهر مع هيوستن روكتس على أرض لوس أنجلوس ليكرز الخميس، بـ«حب اللعبة» لدى صديقه «الملك» ليبرون جيمس، وهما من أبرز نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في العقدين الأخيرين.
وتألق دورانت البالغ 37 عاماً والذي يخوض موسمه التاسع عشر في «أن بي أيه» مع فريق خامس مختلف، بتسجيل 25 نقطة مع 4 متابعات، و9 تمريرات حاسمة في الفوز السهل لروكتس 119-96.
وأوضح دورانت مبتسماً في حديث مع نحو 12 صحفياً، تعليقاً على الرقابة المزدوجة التي لا يزال يخضع لها، في إشارة إلى خطورته التي لم تتلاش «أعتبر أن علمي قد أُنجز عندما أجذب لاعبين اثنين بعيداً عن السلة».
وتحدث دورانت بطل الدوري مرتين مع جولدن ستايت في 2017 و2018، وأفضل لاعب في الدوري عام 2014، عن تأثيره في «أن بي أيه» إلى جانب ليبرون جيمس الذي يقترب من الاحتفال بعامه الـ41 خلال موسمه الثالث والعشرين «أشعر أننا ساهمنا في رفع مستوى الأداء مع لاعبين آخرين في الثلاثينيات من عمرهم».
وأضاف: «المستوى العالي الذي بلغه ليبرون والتزامه وحبه للعبة وحماسه، أحاول أن أحذو حذوه مع تقدمي في السن، أشعر فقط بالامتنان لكل مواجهة يمكننا خوضها معاً».
ويقدّر دورانت الذي اختير 15 مرة للمشاركة في مباراة كل النجوم، وتُوّج بأربع ذهبيات أولمبية، بشكل خاص كونه لا يزال يقدّم مستويات عالية، بمعدل 25 نقطة في المباراة «لا تزال فرقنا تعتمد علينا للفوز، لسنا في جولة وداع للمخضرمين».
وواصل: «لا يزال الضغط حاضراً، فالجماهير ووسائل الإعلام تتوقع منا الكثير، وذلك لأننا تمكنا من الحفاظ على مستوى ثابت على مدى عقدين من الزمن، أنا متأكد من أنه (ليبرون جيمس) يريد الاستمرار على هذا المنوال، وأنا كذلك».

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
هيوستن روكتس
لوس أنجلوس ليكرز
ليبرون جيمس
