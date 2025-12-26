«دبي للسلة» يخوض تصفيات «يوروليج» في أبوظبي

دبي (الاتحاد)



يواصل فريق دبي لكرة السلة تعزيز حضوره على الساحة الدولية، حيث يخوض التصفيات التأهيلية لبطولة أديداس نيكست جين يوروليج، والتي تستضيفها أبوظبي من 27 فبراير إلى 1 مارس 2026.

وتُعد البطولة من أبرز بطولات الفئات العمرية في كرة السلة الأوروبية، إذ تجمع 28 من أفضل فرق تحت 18 سنة في أوروبا، تتنافس عبر أربع محطات تأهيلية من أجل حجز مقاعدها في نهائيات أديداس نيكست جين يوروليج، التي تُقام بالتزامن مع فاينال فور دوري اليوروليج.

وتشهد التصفيات التي تقام في أبوظبي مشاركة نخبة من الأندية المرموقة من أوروبا وخارجها، من بينها أريس سالونيكي، موناكو، فريق دبي، نيكست جين أبوظبي، لندن ليونز، ريال مدريد، فالنسيا باسكيت، زالجيريس كاوناس

وتُشكل مشاركة فريق دبي خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الناشئين في النادي، بما يعكس التزامه ببناء مسار احترافي يفتح آفاق المنافسة العالمية أمام المواهب الشابة في المنطقة.

وقال إرحاد تينجاك، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة: «المشاركة في البطولة تمثل فرصة مهمة لوضع فريق دبي على خريطة كرة السلة العالمية، ونواجه أفضل الفرق الأوروبية، وواثقون بقدرتنا على المنافسة واكتساب صورة واضحة عن مستوانا الحقيقي».

وأضاف: «نخوض البطولة بفريقنا الذي يتدرب، ويتنافس داخل الإمارات منذ أغسطس، ورغم أننا من أصغر الفرق المشاركة، مع وجود ستة لاعبين من مواليد 2010، فإننا نثق بقدرتنا على تقديم أداء قوي ومنافسة جميع الفرق على أعلى مستوى».