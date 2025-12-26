جمعة القبيسي مشرفاً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن «أبوظبي للزوارق السريعة» تعيين جمعة القبيسي مشرفاً للفريق، وذلك تقديراً لمسيرته الطويلة وعطائه المتميز، وللدور الكبير الذي قدمه على مدار أكثر من 25 عاماً من العمل المتواصل ضمن منظومة الفريق.

ويأتي القرار بعد أن أثبت القبيسي كفاءة عالية ومستوى احترافياً لافتاً، خلال عمله مع الفريق، حيث كان عنصراً أساسياً في النجاحات التي حققها فريق أبوظبي في مختلف البطولات، بفضل خبرته المتراكمة، ودقته في العمل، ومهارته الفنية العالية، إلى جانب فهمه العميق لطبيعة السباقات ومتطلباتها الفنية والتنظيمية.

وأكد «أبوظبي للزوارق السريعة» أن اختيار القبيسي للمنصب يعكس الثقة الكبيرة بقدراته، وبخبرته الميدانية الطويلة، ومعرفته الدقيقة بتفاصيل العمل داخل الفريق كافة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عناصر تملك الخبرة وروح الفريق، وقادرة على دعم الطواقم الفنية والإدارية، وتعزيز جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، عبّر جمعة القبيسي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن العمل مع «أبوظبي للزوارق السريعة» يمثل مسيرة عمر، وأن المرحلة المقبلة ستكون امتداداً لسنوات طويلة من الالتزام، والعمل بروح الفريق الواحد، بهدف مواصلة الإنجازات، ورفع اسم أبوظبي في المحافل الدولية.