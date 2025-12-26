بيريز يتّخذ قراره بشأن فينيسيوس في ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



ارتفعت قائمة المرشحين لخلافة فينيسيوس جونيور في ريال مدريد بدرجة كبيرة من هالاند إلى صلاح ونيكولاس وليامز، وبعد صيحات الاستهجان التي تلقاها من جماهير «البرنابيو»، ازداد الوضع توتراً، لترتفع احتمالات رحيل النجم البرازيلي.

ولم يجدد ريال مدريد عقد فينيسيوس بعد، والذي ينتهي عام 2027. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان بعد كأس العالم 2026 الصيف المقبل، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز اتخذ بالفعل قراراً بشأن بديل فينيسيوس في ريال مدريد.

من يخلف فينيسيوس في ريال مدريد؟ هذا هو السؤال الأهم، حيث يظهر فلورنتينو تساهلاً أكبر من المعتاد مع فينيسيوس، رغم خلافه مع جماهير ريال مدريد، ومع كريستيانو رونالدو، لم يتردد في بيعه إلى يوفنتوس، لكن في حالة البرازيلي، ثمة سبب وراء عدم تصرفه بنفس الطريقة، ويعتقد رئيس النادي أنه لا يوجد لاعب آخر بهذا المستوى «متاح» في السوق، بحسب موقع «defensa central».

وأكدت مصادر في ريال مدريد أنه ليس متفائلاً بشأن فرصه في السوق، والسبب أن كبار اللاعبين في الأندية الكبرى يتقاضون رواتب ضخمة بالفعل، وفرقهم لا تحتاج إلى بيع أي لاعب.

ويُعد إيرلينج هالاند أحد أبرز أمنيات فلورنتينو بيريز لتعزيز ريال مدريد، يمكن لمبابي اللعب جناحاً أيسر، وبانضمام النرويجي، يملك الفريق مهاجماً صريحاً يعزز هجومه، مع ذلك، يقر رئيس ريال مدريد بأن الأمر معقد للغاية في الوقت الراهن.

ولا يبدو أن مانشستر سيتي يفكر في بيع هالاند، فهو نجم الفريق ولا يحتاج النادي إلى بيعه مادياً، حيث جدّد عقده في بداية عام 2025، ما يضمن بقاءه حتى عام 2034. مع ذلك، وربما تتغير الأمور مستقبلاً، لكن في الوقت الراهن، يبدو من المستبعد أن يتمكن ريال مدريد من ضم هالاند.

بينما ارتبط اسم محمد صلاح بريال مدريد في مناسبات عديدة، لكن الصفقة لم تتم، ومع ذلك، يبدو أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول بعد خلافه مع مدربه سلوت. ورغم ذلك، لا يعتبر النادي الملكي، المصري هدفاً رئيسياً، إذ يعتقد أن أفضل سنواته انتهت، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

أما بالنسبة لوليامز، فقد راقبه ريال مدريد عن كثب خلال المواسم القليلة الماضية، إلا أنه يعتبر عدم ثبات مستواه مع أتلتيك بلباو عائقاً كبيراً أمام التعاقد معه، خاصة أنه بحاجة إلى لاعب قادر على التألق في المباريات الحاسمة.

ويرى بيريز أن كلا اللاعبين ليسا أفضل من فينيسيوس، ولذلك يدعم بقاء البرازيلي في النادي، مع ذلك يتعين عليه انتظار هدوء الأوضاع بعد خلافه مع جماهير ريال مدريد، والذي تجلى بوضوح في صيحات الاستهجان التي أطلقها الجمهور في ملعب سانتياغو برنابيو، ضد إشبيلية.

لكن علينا أيضاً أن نرى تأثير قراره على «إنستجرام»، حيث غير فينيسيوس صورة ملفه الشخصي من قميص ريال مدريد إلى قميص منتخب البرازيل، ولم يلقَ هذا استحسان جماهير ريال مدريد، لذا ربما يضطر بيريز إلى البحث عن بديل، حتى وإن لم يرغب بذلك.