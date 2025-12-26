الوصل في التصنيف الأول لقرعة دور الـ16 من «أبطال آسيا 2»

معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية إلى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور صباح الثلاثاء المقبل، حيث تُجرى مراسم حفل قرعة دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى مرحلة خروج المغلوب، بعدما نجح 16 نادياً «ثمانية من الغرب ومثلها من الشرق» في تجاوز دور المجموعات، لتواصل مشوارها في «النسخة 21» من البطولة القارية الثانية على مستوى الأندية.

وتأهل الوصل بصفته متصدراً للمجموعة الأولى، ليحل في التصنيف الأول للقرعة، وقدّم «الإمبراطور» مستويات غير مسبوقة خلال مشاركته الحالية بتلك النسخة من البطولة، والتي تُعد الأهم في تاريخ «الأصفر»، من حيث الأداء اللافت وتصدر المجموعة، وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكراً.

وتحمل قائمة المتأهلين ملامح تاريخية، بعد مشاركة 8 فرق للمرة الأولى في البطولة، وهي الوصل والنصر السعودي، والأهلي القطري، واستقلال الإيراني، وجامبا أوساكا الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وكونج آن هانوي الفيتنامي، وراتشابوري التايلاندي.

ويتم تقسيم الفرق في كل منطقة إلى مستويين، حيث يضم الأول متصدري المجموعات، ويشمل المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني، ويُراعى عدم مواجهة فريقين من المجموعة نفسها خلال هذا الدور، وهو ما يضمنه نظام القرعة الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الآسيوي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 خلال فبراير من العام المقبل، يليها ربع النهائي في مارس، ونصف النهائي في أبريل، على أن تُختتم البطولة بمواجهة نهائية واحدة تجمع بين بطل الغرب وبطل الشرق 16 مايو 2026، وينتظر أن يقام النهائي في الغرب، بعدما أقيم النسخة الماضية في الشرق، وهو ما يفتح الباب أمام الوصل، للتمسك بمساره المتميّز في البطولة، أملاً في بلوغ النهائي، وضمان خوض مباراة التتويج على ملعبه وبين جماهيره، حيث يترقب الشارع الكروي الآسيوي قرعة دور الـ16 لما تحمله من احتمالات صدامات قوية، قد ترسم ملامح المنافسة مبكراً في سباق التتويج باللقب القاري.