الشنيفي يشعل تحدي «البيرن آوت» في مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

اُختتمت منافسات بطولة البيرن آوت ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، وسط أجواء حماسية ومشاركة قوية، عكست المستوى العالي لرياضة الاستعراض بالسيارات، وحضوراً جماهيرياً كبيراً تابع تفاصيل المنافسة حتى لحظاتها الأخيرة.

وتوّج المتسابق عبدالعزيز أحمد الشنيفي من المملكة العربية السعودية بالمركز الأول، بعد أن سجل زمناً بلغ 17.110 ثانية، ليؤكد تفوقه في واحدة من أكثر فئات الاستعراض إثارة وتشويقاً، وحلَّ في المركز الثاني المتسابق بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز من السعودية بزمن قدره 17.830 ثانية، فيما جاء ثالثاً مواطنه عبدالسلام المشوح مسجلاً زمناً بلغ 21.000 ثانية.

وفي المركزين الرابع والخامس، حلّ المتسابقان الإماراتيان علي محمد إبراهيم الطنيجي، وحمد محمد إبراهيم الطنيجي، بزمنين بلغا 22.740 و23.600 ثانية على التوالي، في مشاركة عكست الحضور الإماراتي القوي في منافسات البيرن آوت.

وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات البيرن آوت جاءت وفق أعلى معايير التنظيم والسلامة، في إطار حرص مهرجان ليوا الدولي على تقديم رياضات استعراضية تجمع بين المهارة، الحماس، والالتزام، وتواكب تطلعات الجمهور وعشاق رياضة السيارات.