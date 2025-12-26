20 تجربة استثنائية ترسم لوحات جاذبة في مهرجان ليوا



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 (ليوا 2026)، فعالياته الاستثنائية المتنوعة حتى 3 يناير المقبل، مُقدماً تجربة متكاملة تحتفي بالتراث الإماراتي، وتجمع بين الثقافة، ورياضة السيارات، والعروض الحية، والترفيه العائلي، وسط الكثبان الرملية في منطقة الظفرة، ويقدم المهرجان 20 تجربة استثنائية هي:

رياضة السيارات

بطولة تل مرعب للسيارات: اختبار للمهارة والقوة والتحكم أثناء الانطلاق بالسيارات بأقصى سرعة لصعود «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في الدولة.

بطولة ليوا دريفت: يستعرض السائقون براعتهم في الدقة والتحكم والرؤية الاستراتيجية، للسيطرة على سياراتهم أثناء اجتياز المنحنيات بسرعة فائقة.

تحدي ليوا بيرن آوت: يتصاعد الحماس مع دوران العجلات وارتفاع هدير المحركات للوصول بالسيارات إلى قوتها القصوى.

بطولة الاستعراض الرملي: منافسة استعراضية بالسيارات على الكثبان الرملية في تل مرعب.

بطولة الاستعراض الحر الإلكتروني: تجربة تجمع بين مهارات الدريفت الحر ودقة أنظمة المحاكاة الرقمية.

تجارب ترفيهية

عروض مونستر جام: شاحنات عملاقة تتنافس في سلسلة من التحديات المذهلة، مثل السباقات والعروض الحرة ومهارات القيادة.

دبابات البينتبول المصغرة: مغامرة تفاعلية تتيح قيادة دبابات مصغرة، وإطلاق كرات الطلاء.

الكارتينج المائي: تجربة فريدة تمزج بين قيادة الكارتينج والجيت سكي فوق الماء وسط الصحراء.



قرية ليوا

ورش الفنون: ورش إبداعية تفاعلية للأطفال والشباب والعائلات.

غرفة التحطيم: تجربة آمنة وممتعة تُطلق العنان للتحرر من التوتر.

الانزلاق الهوائي: تمنح الزوّار فرصة التحليق عبر مسارات للكبار والصغار، والتي تُتيح إطلالات بانورامية على قرية ليوا.

رالي الصحراء: تجربة قيادة حماسية على الطرق الوعرة داخل القرية.

معرض السيارات الكلاسيكية: فرصة فريدة لاكتشاف عدد من السيارات الكلاسيكية الأيقونية.

حفلات موسيقية وعروض ترفيهية حيّة: عروض يومية وفعاليات ترفيهية حيّة تناسب جميع أفراد العائلة.

مغامرة المتاهة: متاهة تفاعلية للعائلات والأطفال.



تجارب مُلهمة

ممشى ليوا وسوق تل مرعب: يستمتع زوار المهرجان بالجولات في ممشى ليوا وسوق تل مرعب، وما تقدمانه من شاحنات مأكولات، ومطاعم، ومتاجر في أجواء مفعمة بالحياة وسط الطبيعة.

المنطاد: توفّر رحلات المنطاد إطلالات خلّابة على صحراء منطقة الظفرة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

حفل رأس السنة: استقبلوا السنة الجديدة مع نخبة من الفنانين يوم 31 ديسمبر (خالد عبد الرحمن، حمد العامري، أصيل هميم وفؤاد عبد الواحد).

معلم ليوا: يوفّر أجواء احتفالية مع العروض الضوئية اليومية، إلى جانب مجموعة من متاجر المأكولات والمشروبات.