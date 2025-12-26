«مديم» و«نمو».. تجربة فريدة لزوّار قرية ليوا



أبوظبي (وام)

تشارك دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي في قرية ليوا، ضمن مهرجان ليوا الدولي، عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية في إطار مبادرة «مديم» وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، وتوفِّر الدائرة للزوّار حتى 4 يناير المقبل، محطتين تفاعليتين في المهرجان تسلطان الضوء على رسائل مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو».

وتدعو محطة «أدوارك المختلفة - مديم»، الزائرين إلى خوض تجربة فريدة قائمة على الوقوف وسط مرايا دائرية، ورؤية انعكاساتهم المتعددة، ما يرمز إلى مختلف الأبعاد الّتي تنطوي أدوارهم عليها كشريك في الزواج.

وتبيّن هذه التجربة كيفية مساهمة إخلاص الشريكين ومودتهما والتزامهما بتنمية علاقتهما وأسرتهما في دعم استقرارهما والأمان العاطفي وبناء حياتهما المشتركة، وتعزّز رسالة «مديم»، التي تركّز على أن رابط الزواج القائم على الشراكة يشكّل أساساً لأسرة مزدهرة وإرث مستدام.

أما محطة «قصتنا التي تنمو معنا - نمو»، فتقدم منصة قائمة على وحدات تفاعلية تعرض مقاطع فيديو مصممةً خصيصاً للدور الذي يؤديه الأب أو الأم أو الإخوة الأكبر سناً أو مقدمو الرعاية في الإطار الأسري.

وقالت الدكتورة منى المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة والمدير التنفيذي لمبادرة «مديم»، بهذه المناسبة، إن المشاركة في قرية ليوا تؤكد الالتزام بالتواصل مع الأسر والأزواج، من خلال تقديم تجارب تجسّد قيم مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو»، وتقدم هذه المحطات فرصاً للتأمل، كما تدعو الزائرين إلى الاحتفاء بالزواج كشراكة لبناء بيت مستقر قائم على المودة والوئام.