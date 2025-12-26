81 خيلاً تحيي حفل «رأس السنة الجديدة» في مضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، ينظّم المضمار الأصفر غداً «السبت«مهرجان سباقات رأس السنة الجديدة»، ضمن فعاليات السباق الخامس، في الموسم الجديد، 2025 – 2026، ويتألّف من 7 أشواط، بمشاركة 81 من الخيول المهجّنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 592 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة.

ويقام الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر بسباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم على لقب جلورياس ساترداي ستيكس سباق داعم، ويطارد الجواد «رماي» اللقب، وينافسه «كاتس باي فايف»، و«ذا آيس فينيكس».

وخصّص الشوط الأول لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق (توليد الإمارات)، على لقب كأس بورشه، وقيمة جوائزه 50 ألف درهم، وأبرز المرشحين «يعبوب»، و«ريانة الحصن»، و«المتمطر».

ويرعى الشعفار للاستثمار الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، وأبرز المرشحين «لا يطال»، و«كاسينو باي»، و«هيدن سيكريت».

وخصّص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر لسباق الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر السنتين، وعمر ثلاث سنوات فقط، على لقب دوت ويذ داعم ستيكس، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «بشير»، و«ساري شايان»، و«أوماها فرونت».

ويحتضن الشوط الخامس لمسافة 1950 متر سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب سباق احتفالات رأس السنة الجديدة سباق داعم، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم، وأبرز المرشحين «أوشن فايكنج»، و«أريبيان تيل»، و«مشكور».

ويقام الشوط السادس لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، وأبرز المرشحين «أرلان»، و«أكسيل باور»، و«ران ويذ كاش».

ويختتم الحفل بسباق الرضا للتأمين في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، ومخصّص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «اليوسيف تروفر»، و«مواهب»، و«أنر ويزدوم».

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات، العديد من الجوائز والحوافز للجماهير من محبي سباقات الخيل.