ماراثون الهجن يكتب تفاصيل رحلة جديدة في الذيد



دبي (الاتحاد)

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن، من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار الذيد في إمارة الشارقة.

وأسفرت نتائج السباق الذي امتدّ لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئة الوزن المفتوح رجال ووزن الفردي سيدات، عن فوز ريتشل ستراتون من المملكة المتحدة بالمركز الأول في سباق السيدات، وجاءت بالمركز الثاني الإماراتية نورة الزعابي، فيما ذهب المركز الثالث للإمارات أيضاً من خلال حمدة عبد الله حمدان.

أما في فئة الرجال فقد استطاع الباكستاني أحسن ياسين تحقيق المركز الأول، تلاه البريطاني هاري توماس في المركز الثاني، فيما حلّ الكندي إسكندر بن أحمد في المركز الثالث.

وتوّج عبد الله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، أصحاب المراكز الأولى بحضور حشد كبير من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية العريقة.

وعبّرت ريتشل ستراتون، الحاصلة على ذهبية السيدات، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن لحظات السباق كانت مليئة بالتحدي والتركيز، وقالت: مع اقترابي من خط النهاية كان شعوري مزيجاً من الحماس والترقب، إذ كان قلبي يخفق بقوة في ظل التنافس الشديد بين المشاركات، جميعنا قدّمنا أداءً قوياً، لكن الإصرار والتركيز حتى الأمتار الأخيرة مكّناني من إنهاء السباق في المركز الأول، هذا الفوز يحمل قيمة خاصة بالنسبة لي، ويعكس حجم الجهد والتدريبات التي خضناها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال أحسن ياسين من باكستان، المتوّج بذهبية فئة الرجال، إن فوزه جاء ثمرة للثقة والعمل المتواصل، رغم البداية غير الموفقة، وأضاف: انطلاقتي في السباق لم تكن كما خططت لها، لكنني تذكّرت كل ما تعلمناه خلال التدريبات التي خضعنا لها بإشراف مدربي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه التدريبات منحتني القدرة على الحفاظ على هدوئي وعدم فقدان الأمل، فواصلت الضغط على المطية وزيادة السرعة تدريجياً. ومع الأمتار الأخيرة نجحت في قلب المعطيات وتحقيق المركز الأول، وهو إنجاز أعتز به كثيراً.