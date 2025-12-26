مدرب برايتون قبل مواجهة أرسنال: «لماذا نغيّر أسلوبنا؟»



لندن (د ب أ)

أكد فابيان هوتسلر، المدير الفني لفريق برايتون، أن فريقه قادر على إحداث مفاجأة مدوية أمام مضيفه أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم مروره بأسوأ فتراته في الموسم الحالي.

ويحل برايتون ضيفاً على أرسنال غداً السبت، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة، والتي لم يحصد خلالها سوى نقطتين من تعادلين على ملعبه أمام ويستهام يونايتد وسندرلاند.

وعند سؤاله عما إذا كان يتعين على برايتون تغيير أسلوب لعبه، قال هوتسلر: «لماذا نغير أسلوبنا؟ هذا هو السؤال. نحن نعرف المشكلة، ينبغي علينا التغلب على عدم الاستقرار في الأداء، وتقديم أداء جيد طوال التسعين دقيقة».

أضاف المدرب الألماني، في تصريحاته: «لقد أظهرنا قدرتنا على تحقيق إنجازات كبيرة، والأهم هو إتقان التفاصيل الصغيرة أمام أرسنال». وتابع «يتعين علينا أن نبقى في المنافسة طوال التسعين دقيقة، لكن لا يمكننا الذهاب إلى هناك بعقلية الدفاع فقط. يجب أن نلعب بشجاعة، وأن نفرض أسلوب لعبنا على أرض الملعب».

شدد هوتسلر في ختام حديثه: «نعلم أننا قادرون على الفوز على جميع فرق الدوري، ورغم صعوبة المباراة، فإننا نخوضها من أجل حصد الانتصار».

ويمتلك برايتون سجلاً جيداً للغاية أمام أرسنال، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين خلال مواجهاته السبع الأخيرة أمام الفريق اللندني على ملعب (الإمارات)، الذي يستضيف اللقاء المقبل. ويعد سجل برايتون أمام آرسنال مؤشراً إيجابياً، حيث فاز برايتون في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين من آخر سبع مباريات خاضها على ملعب الإمارات.