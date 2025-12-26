«إنهم مقيدون في إنفاق أموالهم».. لوائح جديدة تدخل ملاعب الليجا



معتز الشامي (أبوظبي)

تعرّضت رابطة الدوري الإسباني لانتقادات مستمرة في السنوات الأخيرة بسبب قواعدها المتعلقة بحدود الرواتب، لا لا سيما من رؤساء الأندية الذين يشعرون بأنهم مقيدون في إنفاق أموالهم كما يحلو لهم، ومنذ بدء جائحة كورونا، بدأت الرابطة بتخفيف بعض هذه القواعد تدريجياً.

ودافع رئيس الرابطة خافيير تيباس بشدة عن القواعد، مشيراً إلى أنها تحقق الهدف الأساسي المتمثل في منع الأندية من الإفلاس، الذي أصبح مشكلة كبيرة، كما أوضح تيباس أن جميع الأندية تصوت على القواعد، وبالتالي فهي تحظى بموافقتها.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستعمل الأندية الإسبانية وفق قواعد جديدة، حيث أقرت تعديلات على الضوابط المالية لتكون أكثر مرونة في بعض الحالات، مع الحفاظ على مبدأ الاستدامة، وضمان عدم تجاوز الإنفاق للإيرادات، بحسب صحيفة «آس»، وتشمل التعديلات الجديدة لموسم 2026-2027، ما يلي.

حافز أكاديمية الشباب

سيسمح للمساهمين بتخصيص ما يصل إلى مليوني يورو للاستثمار في تطوير الشباب أو كرة القدم النسائية دون احتساب ذلك ضمن سقف الرواتب. أما بالنسبة للأندية ذات الإيرادات المنخفضة نسبياً، فسيكون الحد الأقصى أقل.

دوري الدرجة الثانية

يخضع دوري الدرجة الثانية لقواعده الخاصة بالرقابة المالية، والتي تلزم بتقييم جميع الصفقات وتحديد أسعارها، وفقاً لمعايير دقيقة للغاية لمنع التلاعب. ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها التقليل من راتب اللاعب للتحايل على سقف الرواتب، وابتداء من الصيف المقبل، ستتيح رابطة الدوري إمكانية تجاوز هذه القاعدة للاعب واحد. مع ذلك، لا يمكن الاستفادة من هذا الأمر إذا تجاوز راتب اللاعب 1.3 ضعف الحد الأدنى للأجور.

بيع الأصول

فيما يتعلق بما يسمى بالأدوات الاقتصادية، أي بيع الأصول، إذا لم تتلق الأندية 75% من قيمة الصفقة فوراً، يحق لرابطة الدوري طلب تقرير مستقل عن الملاءة المالية للمشتري.

زيادة رأس المال

يسمح بزيادة الإيرادات بنسبة 25% لكل موسم، بما يصل إلى 6 ملايين يورو (مليونان أكثر من السابق). ينطبق هذا الشرط بشكل أساسي على فرق الدرجة الثانية.

تخفيضات الرواتب

حددت رابطة الدوري تخفيضات رواتب اللاعبين بنسبة 10%، وذلك فيما يتعلق بكيفية احتسابها ضمن الحد الأقصى للرواتب، وإذا بلغ اللاعبون سن 36 عاماً (38 عاماً لحراس المرمى)، فسيتم إلغاء هذا الحد، ما يسمح بتخفيض يصل إلى 3 ملايين يورو.

تعديلات الموسم الحالي

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت إدخال عدد من التغييرات للموسم الحالي، والتي جاءت كالتالي:

تجديد عقود لاعبي الأكاديمية المتميزين بالفريق الأول، حيث كان بإمكان النادي تجديد عقد لاعب من الأكاديمية حتى لو لم يكن النادي ملتزماً بقواعد اللعب المالي النظيف، بشرط ألا يتجاوز عمر اللاعب 24 عاماً، وأن يكون قد أمضى مع النادي 3 مواسم على الأقل، ويتعين على لجنة تقييم ما إذا كان اللاعب قد برز بالفعل في صفوف الفريق الأول وما إذا كانت قيمته قد ارتفعت بشكل ملحوظ، والآن، إذا كان اللاعب قد انضم إلى الفريق لمدة تقل عن عام، فيمكنك التجديد حتى لو تجاوزت الحد المسموح به، ولم تستوف الشروط المسبقة.

أموال العمليات الاعتيادية

تبرم العديد من الأندية عقوداً لعمليات اعتيادية محددة (مثل عقود الرعاية) تدر عليها دخلاً، لكنها لا تتسلمه إلا في الموسم التالي، والآن هذه الأموال التي تدفع على مدى سنوات متعددة لن تؤثر على الحد الأقصى للرواتب في الموسم، إلا بمقدار المبلغ المدفوع للعام نفسه.

ترحيل الأرباح

يسمح بترحيل الأرباح من بعض الصفقات إلى موسم آخر. ينص القانون على أنه حال وجود أرباح، لا يجوز استخدامها في الموسم التالي (إلا في حالة السحب من رأس المال)، والآن، يستثنى من ذلك الأندية التي ترغب في استغلال فرصة فترة الانتقالات الشتوية لبيع لاعب، واستخدام تلك الأرباح في موسم آخر.