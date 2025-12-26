لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية تستعرض مخرجات المشاركات الدولية



دبي (الاتحاد)



بحثت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية التقارير الفنية والإدارية، واستعرضت مخرجات المشاركات الدولية للرياضيين، خلال اجتماعها الذي عُقد صباح أمس (الخميس) باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الرياضيين.

وشارك في الاجتماع يوسف ميرزا الحمادي نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء: عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، وعائشة آل علي، وصفية الصايغ، وسعود الزعابي.

وتقدمت لجنة الرياضيين في مستهل الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدعمه المتواصل للرياضيين في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدة أن إنجازات عام 2025 ستظل راسخة في ذاكرة الرياضة الوطنية.

وأشادت اللجنة بالنجاحات اللافتة التي حققها أبطال وبطلات الإمارات، وفي مقدمتها تحقيق أفضل ثلاث مشاركات تاريخية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين، بعد التتويج بـ31 ميدالية ملونة، وضعت الإمارات في المركز الأول عربياً، والثامن في جدول الترتيب العام، بمشاركة 45 دولة آسيوية.

كما نوّهت اللجنة بالنجاح الباهر في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها المملكة العربية السعودية، بتحقيق 27 ميدالية ملونة، إضافة إلى الإنجاز الكبير في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في مسقط، عقب حصد 23 ميدالية ملونة، كأفضل مشاركة للإمارات في تاريخ هذا المحفل.

واعتمدت لجنة الرياضيين، خلال الاجتماع، تسمية ممثليها في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، المقرر انعقاده في الـ16 من شهر فبراير المقبل، كما تم استعراض مدونة السلوك الرياضي، ولائحة القيم والأخلاق، تمهيداً لتعميمها على الرياضيين كافة.

واستعرضت اللجنة كذلك مخرجات مشاركاتها في اجتماعات لجان الرياضيين على المستويين الإقليمي والدولي، والتي شملت المشاركة في أعمال منتدى الرياضيين الدولي الثاني عشر، الذي نظمته لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية يومي 11 و12 يونيو الماضي بمدينة لوزان السويسرية، بمشاركة أكثر من 400 ممثل للرياضيين من مختلف دول العالم.

وشارك في المنتدى عضواً اللجنة محمد الناخي، وعائشة جاسم آل علي، حيث ناقش المنتدى أبرز القضايا المتعلقة بالرياضيين، وسبل تطوير منظومة الدعم المقدمة لهم عبر اللجان الأولمبية الوطنية والدولية، إضافة إلى استعراض الاستعدادات للدورات الأولمبية المقبلة، وهي: ميلانو-كورتينا 2026، ولوس أنجلوس 2028، وجبال الألب الفرنسية 2030، وبريسبان 2032.

كما شاركت لجنة الرياضيين في منتدى الرياضيين السادس الذي نظمه المجلس الأولمبي الآسيوي سبتمبر الماضي بمدينة آستانا، بالتعاون مع برنامج التضامن الأولمبي، وبمشاركة 120 مندوباً يمثلون 42 لجنة أولمبية آسيوية، إلى جانب حضور عدد من ممثلي المنظمات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية.